苹果iOS 26普通照片秒变3D照上热搜 “空间场景”功能引热议

2025-09-17 10:20 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月17日 消息:昨天凌晨，苹果正式向用户推送了iOS26 正式版系统，此次升级覆盖iPhone11 系列、iPhone SE二代及后续机型，众多用户得以体验新系统带来的变化。

系统推送后，不少用户第一时间进行了升级，然而新版本也引发了诸多吐槽。其中，LiquidGlass（液态玻璃）设计被不少用户认为“丑出新高度”，还有用户反馈升级后手机出现发烫、卡顿等问题。不过，在这些吐槽声中，一个新功能却脱颖而出，收获了大量好评，它就是能让普通照片秒变3D照的“空间场景/Spatial Scenes”功能。

据了解，“空间场景”功能实际上是Vision Pro上的技术下放。它借助神经引擎实时分析照片的深度信息，能够自动将照片中的主体与背景分离，生成多层景深效果，从而为用户带来裸眼3D的动态观感。

在操作方面，该功能十分便捷。用户只需在相册中点开一张图片，然后点击右上角的六边形/立方体图标（即空间场景按钮），这张照片就能立刻呈现出裸眼3D效果。当用户轻微晃动设备时，图片中的前景会与背景产生动态位移，呈现出逼真的立体景深，仿佛照片中的场景就在眼前鲜活起来。

不仅如此，iOS26 还支持将这种3D效果设置为壁纸。用户进入照片预览页，点击左下角的分享按钮，选择“用作壁纸”，进入编辑界面后点击右下角的空间图标，即可完成设置。此后，每次点亮手机屏幕，都能欣赏到动态的3D壁纸。

不过，需要提醒用户的是，目前“空间场景”功能在不同屏幕上的表现有所差异。在低刷屏幕上，当晃动设备查看3D照片时，会出现比较明显的卡顿和不流畅现象，这在一定程度上影响了观感体验；而在高刷屏幕上，该功能则能带来更为沉浸的视觉享受，3D效果更加逼真、流畅。

