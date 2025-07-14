淘宝闪购：日订单量再次突破8000万创新高

站长之家(ChinaZ.com) 7月14日 消息:今日，淘宝闪购携手饿了么对外宣布，在订单结构全面向全品类深度拓展的进程中，其日订单量再次实现飞跃，成功突破8000万大关，创下历史新高（该数据不含自提及0元购订单）。

在用户规模方面，淘宝闪购同样表现出色，日活跃用户数在已突破2亿的基础上，本周环比净增15%，显示出强劲的增长势头。与此同时，平台订单准时率稳定在96%，为用户提供了可靠的服务保障。

具体来看，非餐领域的表现尤为抢眼。数据显示，1205个品类的订单量环比增速超过100%，3074个商家、超26万门店的订单量环比增长超100%。其中，粮油米面订单增长335%，家庭清洁增长324%，休闲食品增长312%，玩具潮玩增长225%，3C数码增长129%。美妆个护、服饰运动、家用电器、母婴等品类的增幅也均超过100%，展现出全品类拓展的显著成效。

生鲜行业同样不甘示弱，中小商家整体订单环比增长238%;水果行业中小商家环比增长344%;酒水行业中小商家环比增长更是高达532%，为平台增长贡献了重要力量。

自淘宝闪购上线以来，已吸引超过24万新商家入驻，其中大部分为中小商家。这些商家在6月份的订单量环比增长近150%，商家店均实收环比增长近100%，实现了快速成长。

值得一提的是，淘宝闪购在稳就业方面也发挥了积极作用。平台骑手数量整体同比增长78%，其中众包骑手整体增长120%。同时，骑手群体的收入显著增长，活跃稳定的众包骑手月均收入超过12500元，实现了就业人数与平均收入的双重增长，彰显了大消费新业态在稳就业方面的价值。

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