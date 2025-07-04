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抖音新规：未满16周岁禁止出镜直播

2025-07-04 17:21 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月4日 消息:今日，抖音平台正式启动"共建文明直播2025暑期未成年人保护专项行动"，推出多项严格新规强化青少年网络权益保障。其中最受关注的措施明确规定:未满16周岁的未成年人禁止以任何形式出镜直播，年满16周岁未满18周岁的用户开播需经父母或监护人书面授权，违规账号将立即回收直播权限。

此次规则调整恰逢暑期未成年人上网高峰期。据平台数据，2025年暑假期间青少年日均上网时长较平日增长67%，网络环境对未成年人价值观塑造的影响愈发显著。抖音直播安全负责人透露，今年以来平台已处置1.5万个涉未成年人打赏账号，回收8441个未成年人冒用成人账号的直播权限，并对372个利用儿童形象牟利的直播间采取无限期封禁措施。

抖音 (1)

针对未成年人非理性消费问题，平台同步升级退款机制。2025年至今已协助4.2万个家庭完成打赏追回，暑期将进一步简化退款流程，通过AI技术自动识别疑似未成年人消费行为，实现72小时内快速响应。技术团队负责人表示，平台大模型识别系统将在暑期完成第三次迭代，对未成年人语音、面部特征的识别准确率将提升至99.3%。

在技术防护基础上，平台呼吁家长加强协同管理。建议通过"未成年人模式"限制充值打赏、直播互动等功能，该模式下账号将自动屏蔽私信、礼物赠送等高风险操作。教育专家指出，此次规则升级体现了"技术防护+家庭监管+平台治理"的三维保护模式，但关键仍需提升青少年网络素养，建议家长利用平台推出的"亲子守护工具"建立健康上网契约。

抖音安全中心强调，专项行动期间将设立24小时未成年人保护专线，并通过"护苗观察员"机制邀请家长、教师共同参与规则优化。数据显示，自2023年推出首个青少年保护计划以来，平台涉未成年人直播投诉量已下降82%，但防范新型网络侵害仍需持续投入。此次暑期专项行动将持续至9月1日，覆盖整个假期时段。

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