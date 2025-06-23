vivo WATCH 5 eSIM版6月25日发布：支持独立通信

站长之家(ChinaZ.com) 6月23日 消息:今日，vivo正式宣布其智能手表系列的新成员——vivo WATCH5eSIM版将于6月25日正式发布。该版本在原有vivo WATCH5的基础上进行了功能升级，新增了eSIM通信功能，让用户在户外运动时无需携带手机，即可实现独立接打电话和联网操作。

除了独立通信功能外，vivo WATCH5eSIM版还特别加入了专业网球模式。这一模式不仅提供上挥拍指导，还能对用户的球风进行鉴定，并统计专业数据，为网球爱好者带来更加专业的运动体验。

vivo WATCH5于今年4月发布，以健康监测与轻量化设计为主打特色。它采用了一块1.43英寸的AMOLED2.5D屏幕，支持专业AI跑步指导和多达100种运动模式。在健康监测方面，vivo WATCH5同样表现出色，支持实时血压风险评估、24小时血压监测、全天心率监测、连续血氧饱和度检测、睡眠监测、压力监测、呼吸训练、生理周期记录、噪音检测以及健康研究项目等多项功能。

此外，vivo WATCH5还支持微信手表版、NFC卡包以及百度地图导航等实用功能。其蓝牙版最长续航可达22天，为用户提供了出色的续航体验。随着vivo WATCH5eSIM版的即将发布，vivo智能手表系列将为用户带来更多元化的选择和更丰富的功能体验。

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