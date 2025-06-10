iPadOS 26适配机型公布 苹果迄今规模设计更新

站长之家（ChinaZ.com）6月10日 消息:苹果公司今日正式推出iPadOS26操作系统，并公布了支持升级的设备清单。此次更新覆盖iPad Pro、iPad Air、标准款iPad及iPad mini四大产品线，具体机型包括:搭载M4芯片的iPad Pro、12.9英寸iPad Pro（第3代及后续机型）、11英寸iPad Pro(第1代及后续机型);搭载M2芯片及后续版本的iPad Air、iPad Air(第3代及后续机型);配备A16芯片的iPad(第8代及后续机型);以及搭载A17Pro芯片的iPad mini(第5代及后续机型)。

在界面设计上，iPadOS26引入了液态玻璃效果与多色文件夹功能，用户可自定义文件夹图标颜色，提升视觉个性化体验。系统交互逻辑迎来重大调整，首次将macOS的底部Dock栏移植至iPad平台，并深度优化多窗口管理功能。用户可通过拖拽App右下角控制柄自由调整窗口大小，操作流畅度较上一代“台前调度”功能显著提升。多任务管理器在保留iPad原生交互逻辑的同时，融入了macOS的窗口堆叠与分屏特性，实现“像电脑一样”的多任务处理能力。

此外，iPadOS26进一步强化了设备间协同能力，支持跨App文件拖拽、外接显示器扩展模式等生产力场景。苹果表示，此次更新旨在平衡iPad的便携性与专业需求，通过底层系统优化提升多任务处理效率。目前，iPadOS26开发者测试版已开放下载，正式版本预计将于今年秋季面向公众推送。

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