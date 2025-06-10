苹果iOS 26支持机型一览：兼容iPhone 11以及以上设备

站长之家(ChinaZ.com) 6月10日 消息:苹果公司今日宣布推出iOS26操作系统，这一版本被视为自iOS7发布以来最具颠覆性的更新。新系统引入了液态玻璃界面设计及多项AI驱动功能，对硬件性能提出更高要求，因此适配机型范围较前代有所调整。

根据官方公布的信息，iOS26将仅支持iPhone11系列及后续机型，包括iPhone SE第二代及更新版本。这意味着iPhone XS、iPhone XS Max和iPhone XR三款机型将无法升级至新系统，用户设备将停留在iOS18版本。苹果解释称，此次调整源于新功能对处理器性能、图形处理能力及AI运算效率的依赖，部分旧机型因硬件限制无法满足流畅运行需求。

具体支持机型清单显示，iOS26覆盖iPhone16系列（含iPhone16e）、iPhone15系列、iPhone14系列、iPhone13系列、iPhone12系列及iPhone11系列，同时包含iPhone SE第二代与第三代。新系统预计将于今年9月iPhone17系列发布会后向公众推送正式版本，开发者与公众测试版已提前开放体验。

行业观察人士指出，iOS26的升级重点不仅在于界面革新，更在于AI功能的深度整合，例如实时图像优化、智能场景识别等。这些特性对芯片算力与内存带宽提出更高标准，或成为苹果推动用户换机的潜在因素。

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