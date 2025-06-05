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董明珠寄语高考学子 劝考生父母不要给孩子压力

2025-06-05 14:24 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月5日 消息:今日，河南郑州热闹非凡，董明珠健康家中原店正式开业。格力电器董事长董明珠亲临现场，出席开业剪彩仪式，为新店开业增添了诸多光彩。活动现场，董明珠还通过现场直播的方式与广大网友积极互动，拉近了与消费者的距离。

当下，2025届高考正日益临近，全国1335万高考考生即将迎来人生中的一场重要考验。在这个关键时刻，董明珠特别面向全国高考考生送上了诚挚的高考祝福。同时，她还结合自身经验和感悟，为考生们给出了三条宝贵建议。

董明珠表示，考生们首先要拥有一颗平常心，保持淡定的状态。她指出，人在焦虑情绪过多的情况下容易变得慌乱，而一旦在考场上慌乱，就极有可能影响正常发挥。因此，学会调整心态，以平和、淡定的状态迎接考试至关重要。

格力

在谈到家长对考生的影响时，董明珠强调，家长不要给孩子施加过多压力。她鼓励考生要有面对考试的勇气，毕竟参加高考的学生众多，即便考试结果不理想，也并不代表考生没有实力。没有发挥出最佳水平也是影响成绩的一个因素，考生无需害怕，要继续努力。她认为，坚守精神同样不可或缺，人只要坚守信念，即便今天、明天暂时没有取得成功，后天也一定能够实现目标。所以，除了保持淡定，坚守精神也是考生们需要具备的。

此外，董明珠还提到考生要有挑战精神。她深知现在的孩子们学习十分辛苦，很多孩子晚上11点还在刻苦看书。但她认为，过度的压力反而会抑制孩子们智慧的释放，该放松的时候一定要以放松的心态去面对。每个人来到人世间都有自己独特的角色扮演，不必去与他人攀比，只需跟自己比，不断超越自我，这才是最重要的。

董明珠的这些建议和祝福，无疑为即将步入高考考场的学子们带来了一份温暖与力量，也让人们对这些考生们的未来充满了期待。

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