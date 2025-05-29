荣耀400Pro正式发布：满血骁龙8Gen3加持 起售价2899元

站长之家（ChinaZ.com）5月29日 消息:荣耀正式推出了全新旗舰机型荣耀400Pro。

荣耀400Pro国行版提供多种存储组合，12GB+256GB版本售价2899元，12GB+512GB版本售价3199元，16GB+512GB版本售价3499元，而顶配的16GB+1TB版本则定价为3999元，所有版本均享受国家补贴政策，并将于6月6日正式开售。

荣耀400Pro在核心配置上表现出色，采用了一块6.55英寸全面屏，为用户带来沉浸式的视觉体验。该机搭载了满血版骁龙8Gen3芯片，确保了强大的运算能力和流畅的多任务处理能力。在影像方面，荣耀400Pro前置5000万像素摄像头，后置则配备了2亿AI超清主摄、5000万长焦镜头以及112度超广角镜头，无论是人像摄影还是风景拍摄，都能轻松应对。

值得一提的是，荣耀400Pro的人像摄影能力尤为突出。其主摄采用了全新的2亿像素传感器，结合荣耀自研的AIRAW端侧大模型与云侧长焦增强模型，充分释放了2亿像素大底传感器的潜力。此外，该机还支持运动检测预判与智能追焦功能，能够智能调整快门速度，实现无需刻意摆拍即可轻松记录自然瞬间与舒展动作。同时，荣耀400Pro还搭载了独家远摄算法，即使在超远摄场景下也能捕捉到清晰的画面细节。

在视频拍摄方面，荣耀400Pro同样表现出色。该机全面升级了Live Photo体验，每一帧都高清、流畅且真实。用户不仅可以拍摄动图，还能进行后期编辑和拼接，轻松记录生活小电影。此外，荣耀400Pro还支持2K级画质流畅播放，结合OIS+EIS防抖技术与变曝光无损送显专利，即使在暗处也能保持画面稳定不掉帧。

性能方面，荣耀400Pro搭载的满血版骁龙8Gen3芯片与AI智能帧调度、GPU turbo X技术相结合，能够时刻感知游戏带来的负载变化，确保团战不卡顿，为用户带来极致的游戏体验。荣耀400Pro的发布无疑为智能手机市场注入了新的活力，其出色的影像系统、强劲的性能配置以及多项创新技术，有望成为消费者的新宠。

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