iPhone 19或迎真全面屏：搭载屏下Face ID、屏下前摄

站长之家（ChinaZ.com）5月27日 消息:近日，微博话题“iPhone19或迎真全面屏”登上热搜榜，引发众多网友热烈讨论。据供应链消息透露，苹果计划在2027年将屏下Face ID技术和屏下前摄技术应用于iPhone19系列，若消息属实，该系列手机将采用真全面屏形态。

自iPhone X问世以来，苹果手机便开启了全面屏时代。此后经过多款机型的更新迭代，iPhone的屏幕形态从最初的刘海屏逐步升级为药丸屏，其屏幕挖孔区域也在不断缩小。

要实现真全面屏，苹果面临的首要任务便是将Face ID置于屏幕下方。最新曝光的专利显示，苹果通过创新技术提高了红外光的透光率，使得红外光能够顺利穿过OLED面板，从而实现屏下人脸识别功能。

然而，实现真全面屏的另一大难题在于屏下前摄技术。要达成屏下摄像头的正常成像，关键在于让前摄传感器能够接收到足够的光线，同时在不牺牲前摄成像质量的前提下将前摄置于屏幕下方，这对苹果而言无疑是一项巨大的技术挑战。

尽管面临诸多技术难题，但从供应链传出的消息来看，苹果未来极有可能攻克屏下Face ID和屏下前摄这两大行业技术瓶颈，最终实现真全面屏手机形态。对于众多苹果粉丝而言，搭载真全面屏的iPhone19系列无疑将成为他们心中理想的机型。

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