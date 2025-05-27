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Arm祝贺小米玄戒O1芯片问世：由小米自主研发

2025-05-27 07:58 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月27日 消息:近日，围绕玄戒O1芯片是否由小米自研的争议画上了句号。Arm官网重新发布新闻稿，对之前“Custom Silicon”的描述作出修改，明确确认玄戒O1芯片为小米自主研发。

Arm在新闻稿中提及，小米全新自研芯片采用了Arm架构，这一成果标志着双方长达15年合作的重要里程碑。小米自主研发的玄戒O1芯片，将为小米旗舰移动设备带来下一代性能与能效体验。

小米「玄戒」芯片

回顾双方过往合作，Arm表示与小米携手对小米设备中的系统级芯片（SoC）性能、能效和工作负载进行了优化。随着小米自主研发芯片的持续推出，双方在SoC设计领域的合作愈发紧密，不断挑战性能极限，致力于通过沉浸式智能体验为终端用户创造更多价值。

玄戒O1（XRING O1）由小米芯片部门XRING打造，其运用了最新的Arm v9.2Cortex CPU集群IP、Arm Immortalis GPU IP以及CoreLink Interconnect系统IP。这些标准IP针对尖端3nm工艺进行了优化处理。得益于XRING团队卓越的后端和系统级设计能力，XRING O1芯片在性能和效率方面表现出色。

Arm方面还表示，很荣幸能够为小米提供支持，助力小米借助高质量、便捷的技术，构建更智能、更互联的世界。玄戒O1的推出，无疑是小米在先进技术创新道路上迈出的关键一步。

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