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2025年5月国产网络游戏版号下发 完美世界《异环》等过审

2025-05-22 10:25 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月22日 消息:国家新闻出版署于昨日正式对外公布了今年5月份国产及进口网络游戏的审批信息，此次审批结果涵盖多个类型与知名厂商作品，引发游戏行业关注。

据披露，5月份共有130款国产网络游戏顺利通过审批，获得版号。

在本次过审的国产游戏中，不乏知名厂商的力作。腾讯旗下《秘境刀仔》、完美世界打造的《异环》、盛趣推出的《龙之谷:重制》以及四三九九的《传说旅人》等游戏均在过审名单之中，这些作品凭借其独特的玩法或深厚的IP底蕴，备受玩家期待。

此次游戏审批结果的公布，不仅为游戏行业带来了新的发展机遇，也为广大玩家提供了更为丰富的游戏选择。随着这些新游戏的陆续上线，国内游戏市场有望迎来新一轮的繁荣。

序号名称申报类别出版单位运营单位批复文号出版物号批准时间
1阿拉敲地鼠移动-休闲益智宁波东海岸电子音像出版社有限公司宁波哈虎网络科技有限公司国新出审〔2025〕806号ISBN978-7-498-14946-62025年05月21日
2傲娇英雄移动广州谷得网络科技有限公司温州爱整蛊网络科技有限公司国新出审〔2025〕807号ISBN978-7-498-14947-32025年05月21日
3白夜星魂移动湖南电子音像出版社有限责任公司厦门嗨哩游网络科技有限公司国新出审〔2025〕808号ISBN978-7-498-14948-02025年05月21日
4彼方的她移动江苏凤凰电子音像出版社有限公司厦门乐禧科技有限公司国新出审〔2025〕809号ISBN978-7-498-14949-72025年05月21日
5兵器大作战移动成都电子科大出版社有限责任公司成都智汇玩网络技术有限公司国新出审〔2025〕810号ISBN978-7-498-14950-32025年05月21日
6博雅象棋移动-休闲益智辽宁电子出版社有限责任公司深圳市东方博雅科技有限公司国新出审〔2025〕811号ISBN978-7-498-14951-02025年05月21日
7不朽骑士移动-休闲益智天津新创元科技有限公司重庆久久过亿科技有限责任公司国新出审〔2025〕812号ISBN978-7-498-14952-72025年05月21日
8布谷岛移动广东海燕电子音像出版社有限公司广州兆熙信息科技有限公司国新出审〔2025〕813号ISBN978-7-498-14953-42025年05月21日
9菜鸡梦想家移动天津电子出版社有限公司天津虞北文化科技有限公司国新出审〔2025〕814号ISBN978-7-498-14954-12025年05月21日
10超级飞车移动-休闲益智湖北省扬子江影音有限责任公司北京掌上易游科技有限公司国新出审〔2025〕815号ISBN978-7-498-14955-82025年05月21日
11炽烈战歌移动方圆电子音像出版社有限责任公司河北觉洲网络科技有限公司国新出审〔2025〕816号ISBN978-7-498-14956-52025年05月21日
12宠物迷宫:对决移动上海锦游网络技术有限公司上海剑圣网络科技有限公司国新出审〔2025〕817号ISBN978-7-498-14957-22025年05月21日
13传奇庄园移动光明网传媒有限公司上海茶游网络科技有限公司国新出审〔2025〕818号ISBN978-7-498-14958-92025年05月21日
14传世大侠移动上海电子出版有限公司上海富玩网络科技有限公司国新出审〔2025〕819号ISBN978-7-498-14959-62025年05月21日
15传说旅人移动、客户端广州四三九九信息科技有限公司广州四三九九信息科技有限公司国新出审〔2025〕820号ISBN978-7-498-14960-22025年05月21日
16创业帝国移动上海乐蜀网络科技股份有限公司上海蓼硕网络科技有限公司国新出审〔2025〕821号ISBN978-7-498-14961-92025年05月21日
17璀璨之路移动-休闲益智上海双盟网络科技有限公司上海寻光长青网络科技有限公司国新出审〔2025〕822号ISBN978-7-498-14962-62025年05月21日
18脆弱的星球移动-休闲益智辽宁电子出版社有限责任公司南京蓝天风云科技有限公司国新出审〔2025〕823号ISBN978-7-498-14963-32025年05月21日
19大道修仙移动北京联合出版有限责任公司成都八万互动科技有限公司国新出审〔2025〕824号ISBN978-7-498-14964-02025年05月21日
20大鹅方块移动-休闲益智成都盈众九州网络科技有限公司成都蓝飞互娱科技有限公司国新出审〔2025〕825号ISBN978-7-498-14965-72025年05月21日
21大侠久等了移动广东海燕电子音像出版社有限公司广州煋禾网络有限公司国新出审〔2025〕826号ISBN978-7-498-14966-42025年05月21日
22代号雷霆移动-休闲益智宁波东海岸电子音像出版社有限公司杭州车控控车汽车服务有限公司国新出审〔2025〕827号ISBN978-7-498-14967-12025年05月21日
23弹壳镇危机移动-休闲益智天津电子出版社有限公司北京乐逍游网络科技有限公司国新出审〔2025〕828号ISBN978-7-498-14968-82025年05月21日
24地城拯救移动-休闲益智天津新创元科技有限公司南京掌中游网络科技有限公司国新出审〔2025〕829号ISBN978-7-498-14969-52025年05月21日
25斗罗大陆:零移动上海科学技术文献出版社有限公司上海梦求网络科技有限公司国新出审〔2025〕830号ISBN978-7-498-14970-12025年05月21日
26斗战沙场移动上海乐蜀网络科技股份有限公司上海极浩垠渺科技有限公司国新出审〔2025〕831号ISBN978-7-498-14971-82025年05月21日
27凡人灵境游移动上海同济大学电子音像出版社有限公司上海玮骐科技有限公司国新出审〔2025〕832号ISBN978-7-498-14972-52025年05月21日
28繁盛时代移动杭州乐港科技有限公司海南酷乐游网络科技有限公司国新出审〔2025〕833号ISBN978-7-498-14973-22025年05月21日
29方块超人大作战移动-休闲益智辽宁电子出版社有限责任公司上海蓝指网络科技有限公司国新出审〔2025〕834号ISBN978-7-498-14974-92025年05月21日
30方箱枪手移动-休闲益智杭州紫府网络科技有限公司南京掌电无限科技有限公司国新出审〔2025〕835号ISBN978-7-498-14975-62025年05月21日
31飞升的一百种方法移动湖南电子音像出版社有限责任公司深圳数字问道网络科技有限公司国新出审〔2025〕836号ISBN978-7-498-14976-32025年05月21日
32疯狂动物团移动方圆电子音像出版社有限责任公司北京牧游科技有限公司国新出审〔2025〕837号ISBN978-7-498-14977-02025年05月21日
33光之幻境移动咪咕互动娱乐有限公司深圳奇迹绿洲科技有限公司国新出审〔2025〕838号ISBN978-7-498-14978-72025年05月21日
34诡秘仙域移动北京百度多酷科技有限公司杭州风升网络有限公司国新出审〔2025〕839号ISBN978-7-498-14979-42025年05月21日
35国王日记移动北京联合出版有限责任公司北京光合起源网络科技有限公司国新出审〔2025〕840号ISBN978-7-498-14980-02025年05月21日
36果然好菜移动安徽新华电子音像出版社安徽尚趣玩网络科技有限公司国新出审〔2025〕841号ISBN978-7-498-14981-72025年05月21日
37海洋消消乐移动-休闲益智上海科学技术文献出版社有限公司上海常游网络科技有限公司国新出审〔2025〕842号ISBN978-7-498-14982-42025年05月21日
38浩天神域移动广州谷得网络科技有限公司海南元林网络科技有限公司国新出审〔2025〕843号ISBN978-7-498-14983-12025年05月21日
39花·境移动-休闲益智湖北省扬子江影音有限责任公司深圳奇魔网络科技有限公司国新出审〔2025〕844号ISBN978-7-498-14984-82025年05月21日
40华园小城移动方圆电子音像出版社有限责任公司郑州十八骑文化科技有限公司国新出审〔2025〕845号ISBN978-7-498-14985-52025年05月21日
41幻宠萌约移动苏州好玩友网络科技有限公司苏州沁游网络科技有限公司国新出审〔2025〕846号ISBN978-7-498-14986-22025年05月21日
42幻灵格斗移动上海乐蜀网络科技股份有限公司上海嘉晟博网络科技有限公司国新出审〔2025〕847号ISBN978-7-498-14987-92025年05月21日
43幻想之刃移动河北冠林数字出版有限公司海南多美仕科技有限公司国新出审〔2025〕848号ISBN978-7-498-14988-62025年05月21日
44幻影龙城移动上海触控科技发展有限公司上海帆靖科技有限公司国新出审〔2025〕849号ISBN978-7-498-14989-32025年05月21日
45荒古山海移动广东音像出版社有限公司火烈鸟网络（广州）股份有限公司国新出审〔2025〕850号ISBN978-7-498-14990-92025年05月21日
46极地防线移动河北冠林数字出版有限公司郑州鸿戈网络科技有限公司国新出审〔2025〕851号ISBN978-7-498-14991-62025年05月21日
47极限守卫移动江苏凤凰数字传媒有限公司南京垚耀网络科技有限公司国新出审〔2025〕852号ISBN978-7-498-14992-32025年05月21日
48解压的线移动-休闲益智杭州群游科技有限公司南京伦焰网络科技有限公司国新出审〔2025〕853号ISBN978-7-498-14993-02025年05月21日
49绝世烈火移动-休闲益智上海锦游网络技术有限公司上海晟利游网络科技有限公司国新出审〔2025〕854号ISBN978-7-498-14994-72025年05月21日
50卡通涂色移动-休闲益智湖北省扬子江影音有限责任公司武汉汇多互动信息技术有限公司国新出审〔2025〕855号ISBN978-7-498-14995-42025年05月21日
51空格之境移动-休闲益智北京百度多酷科技有限公司北京快游互动科技有限公司国新出审〔2025〕856号ISBN978-7-498-14996-12025年05月21日
52空间捍卫战移动广东海燕电子音像出版社有限公司广州宸境科技有限公司国新出审〔2025〕857号ISBN978-7-498-14997-82025年05月21日
53快步悬空大冒险移动-休闲益智杭州紫府网络科技有限公司南京能迅强联互联网技术有限公司国新出审〔2025〕858号ISBN978-7-498-14998-52025年05月21日
54烈焰征程移动方圆电子音像出版社有限责任公司河北拓艾网络科技有限公司国新出审〔2025〕859号ISBN978-7-498-14999-22025年05月21日
55灵墟幻境移动-休闲益智上海乐蜀网络科技股份有限公司上海骐悦网络科技有限公司国新出审〔2025〕860号ISBN978-7-498-15000-42025年05月21日
56龙岛异兽起源移动、客户端吉林音像出版社有限责任公司家乡互动（厦门）网络科技有限公司国新出审〔2025〕861号ISBN978-7-498-15001-12025年05月21日
57龙之谷:重制移动、客户端上海数龙科技有限公司上海数龙科技有限公司国新出审〔2025〕862号ISBN978-7-498-15002-82025年05月21日
58猫爪大战移动成都电子科大出版社有限责任公司成都金铃之镜科技有限公司国新出审〔2025〕863号ISBN978-7-498-15003-52025年05月21日
59美食大乐斗移动上海锦游网络技术有限公司上海逗趣游信息科技有限公司国新出审〔2025〕864号ISBN978-7-498-15004-22025年05月21日
60萌宠夜市移动上海商国网络科技发展有限公司北京秦航科技有限公司国新出审〔2025〕865号ISBN978-7-498-15005-92025年05月21日
61萌鸡冒险移动-休闲益智上海锦游网络技术有限公司上海乾娱网络科技有限公司国新出审〔2025〕866号ISBN978-7-498-15006-62025年05月21日
62迷你甜品世界移动-休闲益智湖北长江传媒数字出版有限公司海南萌星科技有限公司国新出审〔2025〕867号ISBN978-7-498-15007-32025年05月21日
63秘境刀仔移动上海文艺音像电子出版社有限公司上海纳原信息技术有限公司国新出审〔2025〕868号ISBN978-7-498-15008-02025年05月21日
64秘影重重移动-休闲益智宁波东海岸电子音像出版社有限公司深圳市火星人互动娱乐有限公司国新出审〔2025〕869号ISBN978-7-498-15009-72025年05月21日
65名将冲突移动杭州渡口网络科技有限公司厦门市辰掌网络科技有限公司国新出审〔2025〕870号ISBN978-7-498-15010-32025年05月21日
66模拟挖矿大师移动-休闲益智杭州群游科技有限公司上海久宜网络科技有限公司国新出审〔2025〕871号ISBN978-7-498-15011-02025年05月21日
67模拟医院移动炫彩互动网络科技有限公司成都宜丽叶语科技有限公司国新出审〔2025〕872号ISBN978-7-498-15012-72025年05月21日
68木筏漂流世界移动-休闲益智杭州群游科技有限公司北京天舒互娱科技有限公司国新出审〔2025〕873号ISBN978-7-498-15013-42025年05月21日
69脑洞宗师移动-休闲益智浙江出版集团数字传媒有限公司北京光耀大地科技有限公司国新出审〔2025〕874号ISBN978-7-498-15014-12025年05月21日
70奇妙大闯关移动-休闲益智成都盈众九州网络科技有限公司成都木木互娱科技有限公司国新出审〔2025〕875号ISBN978-7-498-15015-82025年05月21日
71汽车公路驾驶移动-休闲益智浙江出版集团数字传媒有限公司北京乐杰轮科技有限公司国新出审〔2025〕876号ISBN978-7-498-15016-52025年05月21日
72枪火工厂:重启移动-休闲益智北京中娱在线网络科技有限公司北京厚浦天成科技有限公司国新出审〔2025〕877号ISBN978-7-498-15017-22025年05月21日
73亲子过家家移动-休闲益智辽宁电子出版社有限责任公司中数寰宇科技（北京）有限公司国新出审〔2025〕878号ISBN978-7-498-15018-92025年05月21日
74曲线飞车移动-休闲益智浙江出版集团数字传媒有限公司南京摩佰科信息科技有限公司国新出审〔2025〕879号ISBN978-7-498-15019-62025年05月21日
75让宝剑飞移动北京校园之星科技有限公司北京奇友网络科技有限公司国新出审〔2025〕880号ISBN978-7-498-15020-22025年05月21日
76荣耀动物城移动广东音像出版社有限公司广州星嘉信息科技有限公司国新出审〔2025〕881号ISBN978-7-498-15021-92025年05月21日
77三国志将星闪耀移动湖南电子音像出版社有限责任公司厦门触梦网络科技有限公司国新出审〔2025〕882号ISBN978-7-498-15022-62025年05月21日
78山海经之此涧有山寨移动上海科学技术文献出版社有限公司上海触萌网络科技有限公司国新出审〔2025〕883号ISBN978-7-498-15023-32025年05月21日
79深渊大作战移动-休闲益智天津新创元科技有限公司海口远古科技有限公司国新出审〔2025〕884号ISBN978-7-498-15024-02025年05月21日
80神迹守护移动-休闲益智杭州乐港科技有限公司海南惠德信息技术有限公司国新出审〔2025〕885号ISBN978-7-498-15025-72025年05月21日
81神奇冒险团移动上海恺英网络科技有限公司上海逗视网络科技有限公司国新出审〔2025〕886号ISBN978-7-498-15026-42025年05月21日
82神奇植物园移动杭州润趣科技有限公司北京非常神奇科技有限公司国新出审〔2025〕887号ISBN978-7-498-15027-12025年05月21日
83生存守卫战移动波克科技集团有限公司赛韵网络科技（上海）有限公司国新出审〔2025〕888号ISBN978-7-498-15028-82025年05月21日
84数独营地移动-休闲益智宁波东海岸电子音像出版社有限公司海南思新格信息技术有限公司国新出审〔2025〕889号ISBN978-7-498-15029-52025年05月21日
85塔塔香肠移动安徽新华电子音像出版社天津聚游互动科技发展有限公司国新出审〔2025〕890号ISBN978-7-498-15030-12025年05月21日
86太空冲击移动-休闲益智浙江出版集团数字传媒有限公司北京多多游科技有限公司国新出审〔2025〕891号ISBN978-7-498-15031-82025年05月21日
87贪吃蛇大作战2移动-休闲益智北京百度多酷科技有限公司武汉微派网络科技有限公司国新出审〔2025〕892号ISBN978-7-498-15032-52025年05月21日
88田园三国移动重庆天健电子音像出版有限公司不鲁（上海）科技有限公司国新出审〔2025〕893号ISBN978-7-498-15033-22025年05月21日
89童话奇遇记移动广州谷得网络科技有限公司广州此间网络科技有限公司国新出审〔2025〕894号ISBN978-7-498-15034-92025年05月21日
90土啵啵大作战移动广东音像出版社有限公司广州乐牛软件科技有限公司国新出审〔2025〕895号ISBN978-7-498-15035-62025年05月21日
91哇呜世界移动上海同济大学电子音像出版社有限公司上海亘游网络科技有限公司国新出审〔2025〕896号ISBN978-7-498-15036-32025年05月21日
92汪星大冒险移动杭州润趣科技有限公司长沙有点热网络科技有限公司国新出审〔2025〕897号ISBN978-7-498-15037-02025年05月21日
93王城风暴移动-休闲益智吉林音像出版社有限责任公司北京捷游通信息科技有限公司国新出审〔2025〕898号ISBN978-7-498-15038-72025年05月21日
94王牌创业家移动炫彩互动网络科技有限公司成都品游科技有限公司国新出审〔2025〕899号ISBN978-7-498-15039-42025年05月21日
95围棋入门星阵对弈移动-休闲益智天津电子出版社有限公司天津纵清科技有限公司国新出审〔2025〕900号ISBN978-7-498-15040-02025年05月21日
96未来攻防战移动-休闲益智重庆天健电子音像出版有限公司北京旭振科技有限责任公司国新出审〔2025〕901号ISBN978-7-498-15041-72025年05月21日
97我的大招有点厉害移动黑龙江龙华数字出版股份有限公司海南燃猫网络科技有限公司国新出审〔2025〕902号ISBN978-7-498-15042-42025年05月21日
98我的冒险之路移动-休闲益智天津新创元科技有限公司创星奇（重庆）科技有限公司国新出审〔2025〕903号ISBN978-7-498-15043-12025年05月21日
99我即是宗门移动天津科学技术出版社有限公司成都挽弓互动科技有限公司国新出审〔2025〕904号ISBN978-7-498-15044-82025年05月21日
100我是城主移动炫彩互动网络科技有限公司厦门晋耀网络科技有限公司国新出审〔2025〕905号ISBN978-7-498-15045-52025年05月21日
101我要闯江湖移动-休闲益智上海晨路信息科技股份有限公司上海朵彤昊茗网络科技有限公司国新出审〔2025〕906号ISBN978-7-498-15046-22025年05月21日
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103无尽的勇者之路移动-休闲益智杭州紫府网络科技有限公司北京璀璨互联科技有限公司国新出审〔2025〕908号ISBN978-7-498-15048-62025年05月21日
104无尽位面移动-休闲益智北京中娱在线网络科技有限公司上海肃羽网络科技有限公司国新出审〔2025〕909号ISBN978-7-498-15049-32025年05月21日
105武林侠斗移动-休闲益智上海电子出版有限公司上海潮娱网络科技有限公司国新出审〔2025〕910号ISBN978-7-498-15050-92025年05月21日
106武圣争霸移动、客户端上海声像电子出版社有限公司浙江天栾网络科技有限公司国新出审〔2025〕911号ISBN978-7-498-15051-62025年05月21日
107西行乱斗移动、客户端江苏凤凰电子音像出版社有限公司南京西木优洛网络文化有限公司国新出审〔2025〕912号ISBN978-7-498-15052-32025年05月21日
108仙途归一移动河北冠林数字出版有限公司河北米玩网络科技有限公司国新出审〔2025〕913号ISBN978-7-498-15053-02025年05月21日
109仙武:云梦川移动重庆华龙网集团股份有限公司成都像素龙网络科技有限公司国新出审〔2025〕914号ISBN978-7-498-15054-72025年05月21日
110先锋保卫战移动-休闲益智杭州群游科技有限公司厦门佰风趣网络科技有限公司国新出审〔2025〕915号ISBN978-7-498-15055-42025年05月21日
111逍遥仙游移动咪咕互动娱乐有限公司深圳市顺晨网络科技有限公司国新出审〔2025〕916号ISBN978-7-498-15056-12025年05月21日
112小小森林移动-休闲益智上海同济大学电子音像出版社有限公司上海星翼网络信息有限公司国新出审〔2025〕917号ISBN978-7-498-15057-82025年05月21日
113星火觉醒移动成都电子科大出版社有限责任公司海南创梦之翼科技有限公司国新出审〔2025〕918号ISBN978-7-498-15058-52025年05月21日
114修仙聊天室移动华东师范大学电子音像出版社有限公司上海娱公竞宇网络有限公司国新出审〔2025〕919号ISBN978-7-498-15059-22025年05月21日
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