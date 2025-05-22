2025年5月国产网络游戏版号下发 完美世界《异环》等过审

站长之家(ChinaZ.com) 5月22日 消息:国家新闻出版署于昨日正式对外公布了今年5月份国产及进口网络游戏的审批信息，此次审批结果涵盖多个类型与知名厂商作品，引发游戏行业关注。
据披露，5月份共有130款国产网络游戏顺利通过审批，获得版号。
在本次过审的国产游戏中，不乏知名厂商的力作。腾讯旗下《秘境刀仔》、完美世界打造的《异环》、盛趣推出的《龙之谷:重制》以及四三九九的《传说旅人》等游戏均在过审名单之中，这些作品凭借其独特的玩法或深厚的IP底蕴，备受玩家期待。
此次游戏审批结果的公布，不仅为游戏行业带来了新的发展机遇，也为广大玩家提供了更为丰富的游戏选择。随着这些新游戏的陆续上线，国内游戏市场有望迎来新一轮的繁荣。
|序号
|名称
|申报类别
|出版单位
|运营单位
|批复文号
|出版物号
|批准时间
|1
|阿拉敲地鼠
|移动-休闲益智
|宁波东海岸电子音像出版社有限公司
|宁波哈虎网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕806号
|ISBN978-7-498-14946-6
|2025年05月21日
|2
|傲娇英雄
|移动
|广州谷得网络科技有限公司
|温州爱整蛊网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕807号
|ISBN978-7-498-14947-3
|2025年05月21日
|3
|白夜星魂
|移动
|湖南电子音像出版社有限责任公司
|厦门嗨哩游网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕808号
|ISBN978-7-498-14948-0
|2025年05月21日
|4
|彼方的她
|移动
|江苏凤凰电子音像出版社有限公司
|厦门乐禧科技有限公司
|国新出审〔2025〕809号
|ISBN978-7-498-14949-7
|2025年05月21日
|5
|兵器大作战
|移动
|成都电子科大出版社有限责任公司
|成都智汇玩网络技术有限公司
|国新出审〔2025〕810号
|ISBN978-7-498-14950-3
|2025年05月21日
|6
|博雅象棋
|移动-休闲益智
|辽宁电子出版社有限责任公司
|深圳市东方博雅科技有限公司
|国新出审〔2025〕811号
|ISBN978-7-498-14951-0
|2025年05月21日
|7
|不朽骑士
|移动-休闲益智
|天津新创元科技有限公司
|重庆久久过亿科技有限责任公司
|国新出审〔2025〕812号
|ISBN978-7-498-14952-7
|2025年05月21日
|8
|布谷岛
|移动
|广东海燕电子音像出版社有限公司
|广州兆熙信息科技有限公司
|国新出审〔2025〕813号
|ISBN978-7-498-14953-4
|2025年05月21日
|9
|菜鸡梦想家
|移动
|天津电子出版社有限公司
|天津虞北文化科技有限公司
|国新出审〔2025〕814号
|ISBN978-7-498-14954-1
|2025年05月21日
|10
|超级飞车
|移动-休闲益智
|湖北省扬子江影音有限责任公司
|北京掌上易游科技有限公司
|国新出审〔2025〕815号
|ISBN978-7-498-14955-8
|2025年05月21日
|11
|炽烈战歌
|移动
|方圆电子音像出版社有限责任公司
|河北觉洲网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕816号
|ISBN978-7-498-14956-5
|2025年05月21日
|12
|宠物迷宫:对决
|移动
|上海锦游网络技术有限公司
|上海剑圣网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕817号
|ISBN978-7-498-14957-2
|2025年05月21日
|13
|传奇庄园
|移动
|光明网传媒有限公司
|上海茶游网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕818号
|ISBN978-7-498-14958-9
|2025年05月21日
|14
|传世大侠
|移动
|上海电子出版有限公司
|上海富玩网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕819号
|ISBN978-7-498-14959-6
|2025年05月21日
|15
|传说旅人
|移动、客户端
|广州四三九九信息科技有限公司
|广州四三九九信息科技有限公司
|国新出审〔2025〕820号
|ISBN978-7-498-14960-2
|2025年05月21日
|16
|创业帝国
|移动
|上海乐蜀网络科技股份有限公司
|上海蓼硕网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕821号
|ISBN978-7-498-14961-9
|2025年05月21日
|17
|璀璨之路
|移动-休闲益智
|上海双盟网络科技有限公司
|上海寻光长青网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕822号
|ISBN978-7-498-14962-6
|2025年05月21日
|18
|脆弱的星球
|移动-休闲益智
|辽宁电子出版社有限责任公司
|南京蓝天风云科技有限公司
|国新出审〔2025〕823号
|ISBN978-7-498-14963-3
|2025年05月21日
|19
|大道修仙
|移动
|北京联合出版有限责任公司
|成都八万互动科技有限公司
|国新出审〔2025〕824号
|ISBN978-7-498-14964-0
|2025年05月21日
|20
|大鹅方块
|移动-休闲益智
|成都盈众九州网络科技有限公司
|成都蓝飞互娱科技有限公司
|国新出审〔2025〕825号
|ISBN978-7-498-14965-7
|2025年05月21日
|21
|大侠久等了
|移动
|广东海燕电子音像出版社有限公司
|广州煋禾网络有限公司
|国新出审〔2025〕826号
|ISBN978-7-498-14966-4
|2025年05月21日
|22
|代号雷霆
|移动-休闲益智
|宁波东海岸电子音像出版社有限公司
|杭州车控控车汽车服务有限公司
|国新出审〔2025〕827号
|ISBN978-7-498-14967-1
|2025年05月21日
|23
|弹壳镇危机
|移动-休闲益智
|天津电子出版社有限公司
|北京乐逍游网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕828号
|ISBN978-7-498-14968-8
|2025年05月21日
|24
|地城拯救
|移动-休闲益智
|天津新创元科技有限公司
|南京掌中游网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕829号
|ISBN978-7-498-14969-5
|2025年05月21日
|25
|斗罗大陆:零
|移动
|上海科学技术文献出版社有限公司
|上海梦求网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕830号
|ISBN978-7-498-14970-1
|2025年05月21日
|26
|斗战沙场
|移动
|上海乐蜀网络科技股份有限公司
|上海极浩垠渺科技有限公司
|国新出审〔2025〕831号
|ISBN978-7-498-14971-8
|2025年05月21日
|27
|凡人灵境游
|移动
|上海同济大学电子音像出版社有限公司
|上海玮骐科技有限公司
|国新出审〔2025〕832号
|ISBN978-7-498-14972-5
|2025年05月21日
|28
|繁盛时代
|移动
|杭州乐港科技有限公司
|海南酷乐游网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕833号
|ISBN978-7-498-14973-2
|2025年05月21日
|29
|方块超人大作战
|移动-休闲益智
|辽宁电子出版社有限责任公司
|上海蓝指网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕834号
|ISBN978-7-498-14974-9
|2025年05月21日
|30
|方箱枪手
|移动-休闲益智
|杭州紫府网络科技有限公司
|南京掌电无限科技有限公司
|国新出审〔2025〕835号
|ISBN978-7-498-14975-6
|2025年05月21日
|31
|飞升的一百种方法
|移动
|湖南电子音像出版社有限责任公司
|深圳数字问道网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕836号
|ISBN978-7-498-14976-3
|2025年05月21日
|32
|疯狂动物团
|移动
|方圆电子音像出版社有限责任公司
|北京牧游科技有限公司
|国新出审〔2025〕837号
|ISBN978-7-498-14977-0
|2025年05月21日
|33
|光之幻境
|移动
|咪咕互动娱乐有限公司
|深圳奇迹绿洲科技有限公司
|国新出审〔2025〕838号
|ISBN978-7-498-14978-7
|2025年05月21日
|34
|诡秘仙域
|移动
|北京百度多酷科技有限公司
|杭州风升网络有限公司
|国新出审〔2025〕839号
|ISBN978-7-498-14979-4
|2025年05月21日
|35
|国王日记
|移动
|北京联合出版有限责任公司
|北京光合起源网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕840号
|ISBN978-7-498-14980-0
|2025年05月21日
|36
|果然好菜
|移动
|安徽新华电子音像出版社
|安徽尚趣玩网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕841号
|ISBN978-7-498-14981-7
|2025年05月21日
|37
|海洋消消乐
|移动-休闲益智
|上海科学技术文献出版社有限公司
|上海常游网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕842号
|ISBN978-7-498-14982-4
|2025年05月21日
|38
|浩天神域
|移动
|广州谷得网络科技有限公司
|海南元林网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕843号
|ISBN978-7-498-14983-1
|2025年05月21日
|39
|花·境
|移动-休闲益智
|湖北省扬子江影音有限责任公司
|深圳奇魔网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕844号
|ISBN978-7-498-14984-8
|2025年05月21日
|40
|华园小城
|移动
|方圆电子音像出版社有限责任公司
|郑州十八骑文化科技有限公司
|国新出审〔2025〕845号
|ISBN978-7-498-14985-5
|2025年05月21日
|41
|幻宠萌约
|移动
|苏州好玩友网络科技有限公司
|苏州沁游网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕846号
|ISBN978-7-498-14986-2
|2025年05月21日
|42
|幻灵格斗
|移动
|上海乐蜀网络科技股份有限公司
|上海嘉晟博网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕847号
|ISBN978-7-498-14987-9
|2025年05月21日
|43
|幻想之刃
|移动
|河北冠林数字出版有限公司
|海南多美仕科技有限公司
|国新出审〔2025〕848号
|ISBN978-7-498-14988-6
|2025年05月21日
|44
|幻影龙城
|移动
|上海触控科技发展有限公司
|上海帆靖科技有限公司
|国新出审〔2025〕849号
|ISBN978-7-498-14989-3
|2025年05月21日
|45
|荒古山海
|移动
|广东音像出版社有限公司
|火烈鸟网络（广州）股份有限公司
|国新出审〔2025〕850号
|ISBN978-7-498-14990-9
|2025年05月21日
|46
|极地防线
|移动
|河北冠林数字出版有限公司
|郑州鸿戈网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕851号
|ISBN978-7-498-14991-6
|2025年05月21日
|47
|极限守卫
|移动
|江苏凤凰数字传媒有限公司
|南京垚耀网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕852号
|ISBN978-7-498-14992-3
|2025年05月21日
|48
|解压的线
|移动-休闲益智
|杭州群游科技有限公司
|南京伦焰网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕853号
|ISBN978-7-498-14993-0
|2025年05月21日
|49
|绝世烈火
|移动-休闲益智
|上海锦游网络技术有限公司
|上海晟利游网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕854号
|ISBN978-7-498-14994-7
|2025年05月21日
|50
|卡通涂色
|移动-休闲益智
|湖北省扬子江影音有限责任公司
|武汉汇多互动信息技术有限公司
|国新出审〔2025〕855号
|ISBN978-7-498-14995-4
|2025年05月21日
|51
|空格之境
|移动-休闲益智
|北京百度多酷科技有限公司
|北京快游互动科技有限公司
|国新出审〔2025〕856号
|ISBN978-7-498-14996-1
|2025年05月21日
|52
|空间捍卫战
|移动
|广东海燕电子音像出版社有限公司
|广州宸境科技有限公司
|国新出审〔2025〕857号
|ISBN978-7-498-14997-8
|2025年05月21日
|53
|快步悬空大冒险
|移动-休闲益智
|杭州紫府网络科技有限公司
|南京能迅强联互联网技术有限公司
|国新出审〔2025〕858号
|ISBN978-7-498-14998-5
|2025年05月21日
|54
|烈焰征程
|移动
|方圆电子音像出版社有限责任公司
|河北拓艾网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕859号
|ISBN978-7-498-14999-2
|2025年05月21日
|55
|灵墟幻境
|移动-休闲益智
|上海乐蜀网络科技股份有限公司
|上海骐悦网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕860号
|ISBN978-7-498-15000-4
|2025年05月21日
|56
|龙岛异兽起源
|移动、客户端
|吉林音像出版社有限责任公司
|家乡互动（厦门）网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕861号
|ISBN978-7-498-15001-1
|2025年05月21日
|57
|龙之谷:重制
|移动、客户端
|上海数龙科技有限公司
|上海数龙科技有限公司
|国新出审〔2025〕862号
|ISBN978-7-498-15002-8
|2025年05月21日
|58
|猫爪大战
|移动
|成都电子科大出版社有限责任公司
|成都金铃之镜科技有限公司
|国新出审〔2025〕863号
|ISBN978-7-498-15003-5
|2025年05月21日
|59
|美食大乐斗
|移动
|上海锦游网络技术有限公司
|上海逗趣游信息科技有限公司
|国新出审〔2025〕864号
|ISBN978-7-498-15004-2
|2025年05月21日
|60
|萌宠夜市
|移动
|上海商国网络科技发展有限公司
|北京秦航科技有限公司
|国新出审〔2025〕865号
|ISBN978-7-498-15005-9
|2025年05月21日
|61
|萌鸡冒险
|移动-休闲益智
|上海锦游网络技术有限公司
|上海乾娱网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕866号
|ISBN978-7-498-15006-6
|2025年05月21日
|62
|迷你甜品世界
|移动-休闲益智
|湖北长江传媒数字出版有限公司
|海南萌星科技有限公司
|国新出审〔2025〕867号
|ISBN978-7-498-15007-3
|2025年05月21日
|63
|秘境刀仔
|移动
|上海文艺音像电子出版社有限公司
|上海纳原信息技术有限公司
|国新出审〔2025〕868号
|ISBN978-7-498-15008-0
|2025年05月21日
|64
|秘影重重
|移动-休闲益智
|宁波东海岸电子音像出版社有限公司
|深圳市火星人互动娱乐有限公司
|国新出审〔2025〕869号
|ISBN978-7-498-15009-7
|2025年05月21日
|65
|名将冲突
|移动
|杭州渡口网络科技有限公司
|厦门市辰掌网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕870号
|ISBN978-7-498-15010-3
|2025年05月21日
|66
|模拟挖矿大师
|移动-休闲益智
|杭州群游科技有限公司
|上海久宜网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕871号
|ISBN978-7-498-15011-0
|2025年05月21日
|67
|模拟医院
|移动
|炫彩互动网络科技有限公司
|成都宜丽叶语科技有限公司
|国新出审〔2025〕872号
|ISBN978-7-498-15012-7
|2025年05月21日
|68
|木筏漂流世界
|移动-休闲益智
|杭州群游科技有限公司
|北京天舒互娱科技有限公司
|国新出审〔2025〕873号
|ISBN978-7-498-15013-4
|2025年05月21日
|69
|脑洞宗师
|移动-休闲益智
|浙江出版集团数字传媒有限公司
|北京光耀大地科技有限公司
|国新出审〔2025〕874号
|ISBN978-7-498-15014-1
|2025年05月21日
|70
|奇妙大闯关
|移动-休闲益智
|成都盈众九州网络科技有限公司
|成都木木互娱科技有限公司
|国新出审〔2025〕875号
|ISBN978-7-498-15015-8
|2025年05月21日
|71
|汽车公路驾驶
|移动-休闲益智
|浙江出版集团数字传媒有限公司
|北京乐杰轮科技有限公司
|国新出审〔2025〕876号
|ISBN978-7-498-15016-5
|2025年05月21日
|72
|枪火工厂:重启
|移动-休闲益智
|北京中娱在线网络科技有限公司
|北京厚浦天成科技有限公司
|国新出审〔2025〕877号
|ISBN978-7-498-15017-2
|2025年05月21日
|73
|亲子过家家
|移动-休闲益智
|辽宁电子出版社有限责任公司
|中数寰宇科技（北京）有限公司
|国新出审〔2025〕878号
|ISBN978-7-498-15018-9
|2025年05月21日
|74
|曲线飞车
|移动-休闲益智
|浙江出版集团数字传媒有限公司
|南京摩佰科信息科技有限公司
|国新出审〔2025〕879号
|ISBN978-7-498-15019-6
|2025年05月21日
|75
|让宝剑飞
|移动
|北京校园之星科技有限公司
|北京奇友网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕880号
|ISBN978-7-498-15020-2
|2025年05月21日
|76
|荣耀动物城
|移动
|广东音像出版社有限公司
|广州星嘉信息科技有限公司
|国新出审〔2025〕881号
|ISBN978-7-498-15021-9
|2025年05月21日
|77
|三国志将星闪耀
|移动
|湖南电子音像出版社有限责任公司
|厦门触梦网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕882号
|ISBN978-7-498-15022-6
|2025年05月21日
|78
|山海经之此涧有山寨
|移动
|上海科学技术文献出版社有限公司
|上海触萌网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕883号
|ISBN978-7-498-15023-3
|2025年05月21日
|79
|深渊大作战
|移动-休闲益智
|天津新创元科技有限公司
|海口远古科技有限公司
|国新出审〔2025〕884号
|ISBN978-7-498-15024-0
|2025年05月21日
|80
|神迹守护
|移动-休闲益智
|杭州乐港科技有限公司
|海南惠德信息技术有限公司
|国新出审〔2025〕885号
|ISBN978-7-498-15025-7
|2025年05月21日
|81
|神奇冒险团
|移动
|上海恺英网络科技有限公司
|上海逗视网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕886号
|ISBN978-7-498-15026-4
|2025年05月21日
|82
|神奇植物园
|移动
|杭州润趣科技有限公司
|北京非常神奇科技有限公司
|国新出审〔2025〕887号
|ISBN978-7-498-15027-1
|2025年05月21日
|83
|生存守卫战
|移动
|波克科技集团有限公司
|赛韵网络科技（上海）有限公司
|国新出审〔2025〕888号
|ISBN978-7-498-15028-8
|2025年05月21日
|84
|数独营地
|移动-休闲益智
|宁波东海岸电子音像出版社有限公司
|海南思新格信息技术有限公司
|国新出审〔2025〕889号
|ISBN978-7-498-15029-5
|2025年05月21日
|85
|塔塔香肠
|移动
|安徽新华电子音像出版社
|天津聚游互动科技发展有限公司
|国新出审〔2025〕890号
|ISBN978-7-498-15030-1
|2025年05月21日
|86
|太空冲击
|移动-休闲益智
|浙江出版集团数字传媒有限公司
|北京多多游科技有限公司
|国新出审〔2025〕891号
|ISBN978-7-498-15031-8
|2025年05月21日
|87
|贪吃蛇大作战2
|移动-休闲益智
|北京百度多酷科技有限公司
|武汉微派网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕892号
|ISBN978-7-498-15032-5
|2025年05月21日
|88
|田园三国
|移动
|重庆天健电子音像出版有限公司
|不鲁（上海）科技有限公司
|国新出审〔2025〕893号
|ISBN978-7-498-15033-2
|2025年05月21日
|89
|童话奇遇记
|移动
|广州谷得网络科技有限公司
|广州此间网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕894号
|ISBN978-7-498-15034-9
|2025年05月21日
|90
|土啵啵大作战
|移动
|广东音像出版社有限公司
|广州乐牛软件科技有限公司
|国新出审〔2025〕895号
|ISBN978-7-498-15035-6
|2025年05月21日
|91
|哇呜世界
|移动
|上海同济大学电子音像出版社有限公司
|上海亘游网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕896号
|ISBN978-7-498-15036-3
|2025年05月21日
|92
|汪星大冒险
|移动
|杭州润趣科技有限公司
|长沙有点热网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕897号
|ISBN978-7-498-15037-0
|2025年05月21日
|93
|王城风暴
|移动-休闲益智
|吉林音像出版社有限责任公司
|北京捷游通信息科技有限公司
|国新出审〔2025〕898号
|ISBN978-7-498-15038-7
|2025年05月21日
|94
|王牌创业家
|移动
|炫彩互动网络科技有限公司
|成都品游科技有限公司
|国新出审〔2025〕899号
|ISBN978-7-498-15039-4
|2025年05月21日
|95
|围棋入门星阵对弈
|移动-休闲益智
|天津电子出版社有限公司
|天津纵清科技有限公司
|国新出审〔2025〕900号
|ISBN978-7-498-15040-0
|2025年05月21日
|96
|未来攻防战
|移动-休闲益智
|重庆天健电子音像出版有限公司
|北京旭振科技有限责任公司
|国新出审〔2025〕901号
|ISBN978-7-498-15041-7
|2025年05月21日
|97
|我的大招有点厉害
|移动
|黑龙江龙华数字出版股份有限公司
|海南燃猫网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕902号
|ISBN978-7-498-15042-4
|2025年05月21日
|98
|我的冒险之路
|移动-休闲益智
|天津新创元科技有限公司
|创星奇（重庆）科技有限公司
|国新出审〔2025〕903号
|ISBN978-7-498-15043-1
|2025年05月21日
|99
|我即是宗门
|移动
|天津科学技术出版社有限公司
|成都挽弓互动科技有限公司
|国新出审〔2025〕904号
|ISBN978-7-498-15044-8
|2025年05月21日
|100
|我是城主
|移动
|炫彩互动网络科技有限公司
|厦门晋耀网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕905号
|ISBN978-7-498-15045-5
|2025年05月21日
|101
|我要闯江湖
|移动-休闲益智
|上海晨路信息科技股份有限公司
|上海朵彤昊茗网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕906号
|ISBN978-7-498-15046-2
|2025年05月21日
|102
|无极侠士
|移动-休闲益智
|成都盈众九州网络科技有限公司
|湖北心乐动科技有限公司
|国新出审〔2025〕907号
|ISBN978-7-498-15047-9
|2025年05月21日
|103
|无尽的勇者之路
|移动-休闲益智
|杭州紫府网络科技有限公司
|北京璀璨互联科技有限公司
|国新出审〔2025〕908号
|ISBN978-7-498-15048-6
|2025年05月21日
|104
|无尽位面
|移动-休闲益智
|北京中娱在线网络科技有限公司
|上海肃羽网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕909号
|ISBN978-7-498-15049-3
|2025年05月21日
|105
|武林侠斗
|移动-休闲益智
|上海电子出版有限公司
|上海潮娱网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕910号
|ISBN978-7-498-15050-9
|2025年05月21日
|106
|武圣争霸
|移动、客户端
|上海声像电子出版社有限公司
|浙江天栾网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕911号
|ISBN978-7-498-15051-6
|2025年05月21日
|107
|西行乱斗
|移动、客户端
|江苏凤凰电子音像出版社有限公司
|南京西木优洛网络文化有限公司
|国新出审〔2025〕912号
|ISBN978-7-498-15052-3
|2025年05月21日
|108
|仙途归一
|移动
|河北冠林数字出版有限公司
|河北米玩网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕913号
|ISBN978-7-498-15053-0
|2025年05月21日
|109
|仙武:云梦川
|移动
|重庆华龙网集团股份有限公司
|成都像素龙网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕914号
|ISBN978-7-498-15054-7
|2025年05月21日
|110
|先锋保卫战
|移动-休闲益智
|杭州群游科技有限公司
|厦门佰风趣网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕915号
|ISBN978-7-498-15055-4
|2025年05月21日
|111
|逍遥仙游
|移动
|咪咕互动娱乐有限公司
|深圳市顺晨网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕916号
|ISBN978-7-498-15056-1
|2025年05月21日
|112
|小小森林
|移动-休闲益智
|上海同济大学电子音像出版社有限公司
|上海星翼网络信息有限公司
|国新出审〔2025〕917号
|ISBN978-7-498-15057-8
|2025年05月21日
|113
|星火觉醒
|移动
|成都电子科大出版社有限责任公司
|海南创梦之翼科技有限公司
|国新出审〔2025〕918号
|ISBN978-7-498-15058-5
|2025年05月21日
|114
|修仙聊天室
|移动
|华东师范大学电子音像出版社有限公司
|上海娱公竞宇网络有限公司
|国新出审〔2025〕919号
|ISBN978-7-498-15059-2
|2025年05月21日
|115
|驯龙学院
|移动
|黑龙江龙华数字出版股份有限公司
|深圳市本非科技有限公司
|国新出审〔2025〕920号
|ISBN978-7-498-15060-8
|2025年05月21日
|116
|野外跳跃
|移动-休闲益智
|杭州紫府网络科技有限公司
|北京赛诺斯科技发展有限责任公司
|国新出审〔2025〕921号
|ISBN978-7-498-15061-5
|2025年05月21日
|117
|以传说之名
|移动
|杭州润趣科技有限公司
|杭州万匠软件科技有限公司
|国新出审〔2025〕922号
|ISBN978-7-498-15062-2
|2025年05月21日
|118
|异环
|移动、客户端、游戏机（PS5）游戏
|合肥完美世界网络技术有限公司
|合肥完美世界网络技术有限公司
|国新出审〔2025〕923号
|ISBN978-7-498-15063-9
|2025年05月21日
|119
|英雄嘿嘿嘿
|移动
|北京目标在线科技有限公司
|北京洛丹伦科技有限公司
|国新出审〔2025〕924号
|ISBN978-7-498-15064-6
|2025年05月21日
|120
|勇闯前线
|移动-休闲益智
|广东太平洋电子出版社有限公司
|广州很爱网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕925号
|ISBN978-7-498-15065-3
|2025年05月21日
|121
|勇士征战
|移动-休闲益智
|上海晨路信息科技股份有限公司
|上海云沁汐网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕926号
|ISBN978-7-498-15066-0
|2025年05月21日
|122
|勇者出征
|移动
|北京中娱在线网络科技有限公司
|深圳游点好玩科技有限公司
|国新出审〔2025〕927号
|ISBN978-7-498-15067-7
|2025年05月21日
|123
|悠游战机
|移动-休闲益智
|湖北省扬子江影音有限责任公司
|杭州仟果科技有限公司
|国新出审〔2025〕928号
|ISBN978-7-498-15068-4
|2025年05月21日
|124
|尤雅时光
|移动-休闲益智
|华中科技大学电子音像出版社
|武汉速诺科技有限公司
|国新出审〔2025〕929号
|ISBN978-7-498-15069-1
|2025年05月21日
|125
|宇宙怪谈
|移动
|江苏凤凰电子音像出版社有限公司
|上海胖布丁网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕930号
|ISBN978-7-498-15070-7
|2025年05月21日
|126
|指尖地下城
|移动
|广东太平洋电子出版社有限公司
|广州泰逢信息科技有限公司
|国新出审〔2025〕931号
|ISBN978-7-498-15071-4
|2025年05月21日
|127
|智勇之光
|移动-休闲益智
|广东太平洋电子出版社有限公司
|广州百趣网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕932号
|ISBN978-7-498-15072-1
|2025年05月21日
|128
|重生日记
|移动
|上海游贝信息科技有限公司
|益时光（上海）信息技术有限公司
|国新出审〔2025〕933号
|ISBN978-7-498-15073-8
|2025年05月21日
|129
|足球英雄
|移动-休闲益智
|成都盈众九州网络科技有限公司
|北京万游网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕934号
|ISBN978-7-498-15074-5
|2025年05月21日
|130
|最强斗王
|移动
|江苏凤凰数字传媒有限公司
|南京盛景网势技术服务有限公司
|国新出审〔2025〕935号
|ISBN978-7-498-15075-2
|2025年05月21日
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