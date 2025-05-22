2025年5月国产网络游戏版号下发 完美世界《异环》等过审

站长之家(ChinaZ.com) 5月22日 消息:国家新闻出版署于昨日正式对外公布了今年5月份国产及进口网络游戏的审批信息，此次审批结果涵盖多个类型与知名厂商作品，引发游戏行业关注。

据披露，5月份共有130款国产网络游戏顺利通过审批，获得版号。

在本次过审的国产游戏中，不乏知名厂商的力作。腾讯旗下《秘境刀仔》、完美世界打造的《异环》、盛趣推出的《龙之谷:重制》以及四三九九的《传说旅人》等游戏均在过审名单之中，这些作品凭借其独特的玩法或深厚的IP底蕴，备受玩家期待。

此次游戏审批结果的公布，不仅为游戏行业带来了新的发展机遇，也为广大玩家提供了更为丰富的游戏选择。随着这些新游戏的陆续上线，国内游戏市场有望迎来新一轮的繁荣。

序号 名称 申报类别 出版单位 运营单位 批复文号 出版物号 批准时间 1 阿拉敲地鼠 移动-休闲 益智 宁波东海岸电子音像出版社有限公司 宁波哈虎网络科技有限公司 国新出审〔2025〕806号 ISBN978-7-498-14946-6 2025年05月21日 2 傲娇英雄 移动 广州谷得网络科技有限公司 温州爱整蛊网络科技有限公司 国新出审〔2025〕807号 ISBN978-7-498-14947-3 2025年05月21日 3 白夜星魂 移动 湖南电子音像出版社有限责任公司 厦门嗨哩游网络科技有限公司 国新出审〔2025〕808号 ISBN978-7-498-14948-0 2025年05月21日 4 彼方的她 移动 江苏凤凰电子音像出版社有限公司 厦门乐禧科技有限公司 国新出审〔2025〕809号 ISBN978-7-498-14949-7 2025年05月21日 5 兵器大作战 移动 成都电子科大出版社有限责任公司 成都智汇玩网络技术有限公司 国新出审〔2025〕810号 ISBN978-7-498-14950-3 2025年05月21日 6 博雅象棋 移动-休闲 益智 辽宁电子出版社有限责任公司 深圳市东方博雅科技有限公司 国新出审〔2025〕811号 ISBN978-7-498-14951-0 2025年05月21日 7 不朽骑士 移动-休闲 益智 天津新创元科技有限公司 重庆久久过亿科技有限责任公司 国新出审〔2025〕812号 ISBN978-7-498-14952-7 2025年05月21日 8 布谷岛 移动 广东海燕电子音像出版社有限公司 广州兆熙信息科技有限公司 国新出审〔2025〕813号 ISBN978-7-498-14953-4 2025年05月21日 9 菜鸡梦想家 移动 天津电子出版社有限公司 天津虞北文化科技有限公司 国新出审〔2025〕814号 ISBN978-7-498-14954-1 2025年05月21日 10 超级 飞车 移动-休闲 益智 湖北省扬子江影音有限责任公司 北京掌上易游科技有限公司 国新出审〔2025〕815号 ISBN978-7-498-14955-8 2025年05月21日 11 炽烈战歌 移动 方圆电子音像出版社有限责任公司 河北觉洲网络科技有限公司 国新出审〔2025〕816号 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