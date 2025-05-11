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刘强东穿猪猪侠衣服在日本被偶遇 京东回应：是东哥没错

2025-05-11 18:34 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月11日 消息:近日，一位网友在社交平台发布微博，称在日本东京街头偶遇刘强东，这一动态迅速引发网友热议。

从网友发布的照片中可以看到，刘强东身着一件猪猪侠印花上衣，猪猪侠形象还背着外卖箱，这一独特造型十分抢眼。该网友激动地表示:“东哥看起来状态很好，穿着猪猪侠的衣服超级可爱。先看一眼是猪猪侠!再看一眼是刘强东!谁能想到逛街能碰到刘强东，当时怪激动的，第一次偶遇这样的大佬，犹豫要不要上去合影，最后默默扫了下衣服上的二维码。”有趣的是，刘强东这件T恤背后印有京东外卖的二维码。

刘强东日本街头被网友偶遇！猪猪侠衣服抢眼 官方回应：猪猪侠已入职京东外卖

这条微博发布后不久，猪猪侠官微迅速做出回应:“这位网友竟然拍到了东哥穿着本猪猪和京东外卖的联名T恤，本猪猪也想偶遇同款打卡啊。这次没偶遇成功，那就再和家人们同步下喜讯，本猪猪入职京东外卖啦，期待和点京东外卖的家人们多多偶遇，下好单的你等着我吧!”

随后，京东外卖官微也跟进回应:“哇，确认是东哥没错了，感谢这位网友，帮我们拍到还分享了东哥穿着京东外卖和猪猪侠联名款T恤的照片。猪猪侠已经加入京东外卖特工队了，现在@京东外卖x@猪猪侠官方微博 还有联名活动哦，穿联名T恤打卡，送外卖券和超级饭卡。现在京东首页搜‘猪猪侠打卡’或首页秒送频道进入即可参与，欢迎广大网友前来打卡领京东外卖奖励!每天还可以领百亿补贴。”

事实上，早在4月28日，京东外卖就已官宣与动画IP猪猪侠联动，猪猪侠GG Bond正式入职京东外卖。此次刘强东在街头穿着联名T恤现身，无疑让这一联动活动再次受到广泛关注。

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