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REDMI Turbo 4 Pro宣布支持IP69防水大满贯

2025-04-24 09:44 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月24日 消息:REDMI Turbo4Pro作为准旗舰定位的新机型，近日以多项突破性配置引发行业关注。该机型在通信技术层面实现重大升级，官方确认其支持公里级无网通信功能，这一特性在同档位产品中极为罕见，标志着REDMI在极端环境下的通信能力迈入新阶段。

在防护性能方面，该机型展现出旗舰级的技术储备。机身通过IP66/IP68/IP69三重防水认证，形成全方位防水屏障，配合双频GPS与三频北斗导航系统，构建起覆盖通信、定位、防护的立体化配置体系。这种组合不仅在同级产品中树立技术标杆，更将用户体验延伸至户外探险、极限运动等特殊场景。

满级配置！REDMI Turbo 4 Pro支持IP69 防水大满贯、公里级无网通信

屏幕技术方面，REDMI Turbo4Pro采用定制化设计策略。正面搭载的6.83英寸1.5K分辨率大屏，通过优雅的大R角设计与内外一致的曲率控制，营造出视觉上的和谐美感。屏幕边框控制达到行业顶尖水平，上、左、右三边黑边仅1.5mm，与iPhone16Pro的1.44mm边框效果形成直接对标，下巴宽度则控制在1.9mm。这块屏幕还引入旗舰级M9发光材料，在亮度、色彩准确性及护眼功能上均有显著提升。

材质工艺的革新是该机型的另一大亮点。机身中框升级为旗舰级金属材质，采用CNC喷砂工艺处理，在提升抗弯折性能至70kg的同时，彻底告别同价位段常见的塑料中框。背部柔雾玻璃后盖的加入，使整机质感媲美5000元价位段旗舰机型。这种材质组合不仅强化了握持手感，更通过视觉与触觉的双重升级，重新定义了准旗舰产品的品质标准。

核心硬件配置上，REDMI Turbo4Pro首发搭载第四代骁龙8s芯片，配合7550mAh超大容量电池与90W快充技术，在性能与续航维度形成强力支撑。这种硬件组合既满足用户对极致性能的追求，又通过大电池与快充技术缓解续航焦虑，展现出REDMI对用户需求的精准把控。

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