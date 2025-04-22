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超越远峰蓝？曝iPhone 17 Pro引入天空蓝配色

2025-04-22 08:18 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月22日 消息:近日，科技行业传来苹果新品动态，知名爆料者Majin Bu披露，苹果或将在iPhone17ProiPhone17Pro Max机型中推出全新配色方案。据内部测试反馈，一款名为“天空蓝”（Sky Blue）的配色方案从多款原型机中脱颖而出，其高亮度与精致质感被认为超越了iPhone13Pro标志性的远峰蓝。

iPhone13/Pro，苹果

此次设计革新不仅限于配色。多方消息源证实，iPhone17Pro系列将采用横向大矩阵后摄模组设计，整体工业风格与小米11Ultra存在设计语言上的相似性。值得关注的是，iPhone17Pro Max的灵动岛区域将迎来首次尺寸缩减，苹果通过引入超透镜技术，在保留Face ID功能的前提下实现视觉优化，正面屏占比有望显著提升。

硬件配置方面，iPhone17Pro系列将搭载A19Pro芯片，并配备12GB运行内存，这一规格创下苹果机型内存容量新纪录。结合此前曝光信息，此次升级或为应对日益增长的AI运算需求及多任务处理场景。

作为智能手机领域的风向标，苹果此次在配色、设计及性能上的调整，或将引发行业新一轮创新浪潮。随着发布周期临近，更多产品细节有望逐步揭晓。

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