京东：永不强迫兼职骑手“二选一” 外卖超时20分钟以上全部免单

站长之家（ChinaZ.com）4月21日 消息:京东集团通过其官方微信公众号“京东黑板报”发布了一封致全体外卖骑手的公开信，回应了近期部分竞对平台强迫外卖骑手进行“二选一”的问题，并宣布了一系列紧急援助措施，以支持外卖骑手自由接单，保障他们的收入。

京东在公开信中表示，近期有竞对平台再次强迫骑手不能接京东平台的秒送订单，如有违反，会采取封杀措施。这种行为导致骑手的收入降低约16% -25%，京东对此深表同情，并谴责个别平台的违法违规行为。京东强调，过去骑手们在三大平台之间自由接单，才能保证自己的收入，而“二选一”行为严重影响了骑手们的经济利益。

为了支持外卖骑手，京东推出以下紧急援助措施:对于所有被竞对平台封杀的骑手，京东保证给予足够单量，确保收入不降;加大全职骑手招聘力度，未来三个月将招聘名额由五万名提高到十万名;所有骑手如有对象，京东可以优先为其对象安排工作，如全职快递员、全职保洁，实现“双职工”待遇，大幅提高家庭收入;京东集团对兼职骑手永不强迫“二选一”，鼓励大家在各平台自由接单，保障收入最大化。

京东在公开信中还奉劝某平台，不要为了维护自己的垄断地位和商业利益，再次对数百万名底层骑手进行“二选一”，导致他们的收入大幅降低。京东提醒该平台，水能载舟亦能覆舟，希望其好自为之，早日回头是岸。

此外，京东还提到，由于竞对平台对兼职外卖骑手强迫“二选一”的行为，导致京东平台部分外卖订单延迟，造成了不良用户体验。京东对此表示歉意，并宣布自今日起，所有超时20分钟以上的外卖订单，京东将全部免单。京东集团已经成立紧急应对小组，本周内一定会解决送餐速度问题。

京东集团在公开信中感谢广大网友对京东外卖的支持，并表示将继续努力保障骑手的权益和用户体验。

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