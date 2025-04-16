微信适配iPhone16Pro系列分辨率 灵动岛不再遮挡搜索框

有消息透露iPhone17Pro系列在相机配置上迎来重大升级。该系列机型后置相机将搭载三颗均为4800万像素的镜头，涵盖4800万主摄、4800万超广角以及4800万潜望长焦，同时前置相机也升级至2400万像素，为用户带来更为清晰、细腻的拍摄体验。这一创新功能的加入，也让iPhone17Pro系列在视频拍摄方面更具竞争力，值得广大摄影爱好者和视频创作者期待。