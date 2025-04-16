微信适配iPhone16Pro系列分辨率 灵动岛不再遮挡搜索框

站长之家（ChinaZ.com）4月16日 消息:今日，微信发布iOS8.0.58正式版，官方更新说明仍为“修复了一些已知问题”。经实测，该版本终于解决了iPhone16Pro系列长期存在的分辨率适配问题。
iPhone16Pro系列因屏幕尺寸微调，自去年发布后，微信界面长期存在UI元素拉伸、字体模糊等适配缺陷。此次更新后，界面UI与字体显示显著更清晰，灵动岛区域不再遮挡搜索框，用户体验得到改善。
此外，微信将“青少年模式”更名为“未成年人模式”，功能描述与入口同步调整。
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站长之家（ChinaZ.com）4月16日 消息:今日，微信发布iOS8.0.58正式版，官方更新说明仍为“修复了一些已知问题”。经实测，该版本终于解决了iPhone16Pro系列长期存在的分辨率适配问题。
iPhone16Pro系列因屏幕尺寸微调，自去年发布后，微信界面长期存在UI元素拉伸、字体模糊等适配缺陷。此次更新后，界面UI与字体显示显著更清晰，灵动岛区域不再遮挡搜索框，用户体验得到改善。
此外，微信将“青少年模式”更名为“未成年人模式”，功能描述与入口同步调整。
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有消息透露iPhone17Pro系列在相机配置上迎来重大升级。该系列机型后置相机将搭载三颗均为4800万像素的镜头，涵盖4800万主摄、4800万超广角以及4800万潜望长焦，同时前置相机也升级至2400万像素，为用户带来更为清晰、细腻的拍摄体验。这一创新功能的加入，也让iPhone17Pro系列在视频拍摄方面更具竞争力，值得广大摄影爱好者和视频创作者期待。
虽然iPhone17系列要到9月份才会发布，但供应链方面已经开始准备，目前传出了不少准确信息。综合多放消息来看，今年的iPhone17Pro系列升级巨大，我们汇总了10大升级点给大家参考。另外还要特别提一点，从苹果的动作来看，AI功能一定会进一步升级，但国内目前尚不可用，所以对国行用户来说没有太大意义。
快科技4月14日消息，iPhone 17系列将于今年9月亮相，这是苹果最强旗舰，有媒体汇总了iPhone 17 Pro系列的升级点，共有12项，具体如下。铝制中框iPhone 17 Pro系列或改用铝制中框，取代16 Pro系列的钛合金中框，机身背部可能采用铝金属 玻璃的拼接设计。据悉，苹果放弃使用钛金属，主要原因是合金的碳足迹通常低于钛合金，苹果目标是到2030年整个价值链都将实现碳中和，包括供应�
知名分析师JeffPu透露了苹果即将发布的iPhone17Pro和iPhone17ProMax的最新配置信息。据JeffPu爆料，这两款新机将在摄像头配置上进行重大升级，彻底告别1200万像素。这一系列的升级也标志着苹果在智能手机领域持续创新，不断引领行业潮流。
随着2027年iPhone问世20周年的临近，苹果公司正酝酿一场足以改写智能手机形态的革新计划。彭博社科技记者马克·古尔曼独家披露，苹果研发团队正在同时推进折叠屏iPhone与全新Pro系列机型的开发工作，其中后者被定位为颠覆性产品。若该技术路线得以突破，智能手机或将迎来继触屏革命后的第二次形态进化。
真我GT7已经官宣本月发布，是一款直屏性能旗舰。刚刚徐起晒出了真机与iPhone16Pro的屏幕边框对比，可以看到真我GT7的黑边明显更窄，小于iPhone的1.44mm。真我GT7敢喊出性能至尊、续航至尊，提供天玑9400满血性能和顶级续航组合，不必在续航和性能之间二选一。
2007年1月，苹果公司CEO乔布斯正式发布iPhone，初代iPhone带来的体验是革命性的，它的出现颠覆了整个手机市场，智能手机进入了一个新时代。如今iPhone系列即将走过20周年，MarkGurman爆料，为迎接iPhone20周年，苹果正在筹备一场重大变革，除了推出折叠屏iPhone外将带来一款颠覆性的Pro机型。MarkGurman称，iPhone17Air是苹果全系产品迈向轻薄化的第一步，可以预见，2027年的iPhone19Pro将会同时拥有超薄机身和全玻璃形态，真正达到宛如一片玻璃”的理想状态。
综合多方爆料，苹果今年发布iPhone17Air机型已经是板上钉钉，取代Plus机型，主打超薄机身。爆料者MajinBuOfficial公布了最新版本机模，并且与iPhone17Pro进行了对比，iPhone17Air的厚度只有Pro的一半。李楠此前曾表示，如果iPhone17Air国行版搞定eSIM，那么我们真的应该感谢苹果，这是如今苹果为数不多改变手机行业的事情了。
今日数码博@数码闲聊站透露了关于真我GT7新机的消息。真我GT7的屏幕设计不同于Pro系列，新机将采用直屏设计方案，定制的京东方144Hz高刷屏幕，且根据博主暗示，其边框甚至要比iPhone16ProMax还要窄，虽然没有明确具体的宽度，但可以得知边框厚度低于1.34mm，整块屏幕的视觉体验要强于iPhone。真我GT7预计最快会在4月亮相。
今天，一加中国区总裁李杰晒出了一加13T和iPhone16Pro的正面对比照。前期和一些小屏用户交流时，他们说很喜欢iPhone的R角处理，所以我们直接拍了张和iPhone16Pro的对比。该机将在本月正式发布。