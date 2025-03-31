微信视频号达人带货橱窗将逐步升级为「微信小店带货者」

站长之家（ChinaZ.com）3月31日 消息:2025年3月31日，微信官方宣布，已开通视频号橱窗带货的达人可以升级为“微信小店带货者”，升级入口将逐步开放。这一升级将为带货达人带来更广阔的带货渠道和更便捷的管理体验。

升级后，带货者将不再局限于视频号带货，而是可以在微信全域展开带货活动。一个微信账号可以绑定视频号、公众号、服务号等多种渠道，从“选品中心”选品，并在不同带货场景下展开经营。此外，带货者还可以从服务号菜单栏直接跳转到新的工作台，支持手机端和电脑端管理，极大地提升了带货的灵活性和管理效率。

对于商家和机构来说，如果合作的达人选择升级，管理合作和查看推广计划的页面选项也会相应更新，商品可以在带货者绑定的多个渠道同时销售，实现全域流量联动。

升级过程非常简单。迁移后，原本账号中的橱窗商品、历史订单、保证金、结算数据等带货数据将完整同步，无需重复缴纳保证金。除另有规定外，原已发布生效、适用于视频号橱窗达人的相关规则，将同时适用于升级后的微信小店带货者。达人们需要从视频号-创作者中心-带货中心-“升级成微信小店带货者”中进入，签署升级协议并补充信息后，即可等待数据迁移。

为了方便达人们查看升级进度和获取帮助，微信还提供了多种配置路径。用户可以通过微信搜索“微信小店带货助手”服务号，点击菜单栏“去带货”查看升级进度，或扫码关注服务号，点击菜单栏“去带货”。如有升级问题，用户也可以在菜单栏选择“客服”求助。

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