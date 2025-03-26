AI日报：OpenAI新图像生成模型可一句话P图；可灵AI营收超1亿；谷歌上线推理大模型Gemini 2.5

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1、OpenAI推出全新图像生成模型，挑战Google一句话P图

OpenAI最近推出了其最新的GPT-4o模型，集成了先进的图像生成器，展现出显著的图像渲染能力和多样的输入输出支持。CEO萨姆·奥特曼在社交媒体上分享了他对模型生成图像的震惊和期待，鼓励用户发挥创造力。新模型的自回归特性使其在处理复杂指令时表现出色，尽管仍有一些不足之处，但OpenAI承诺将持续优化。

【AiBase提要:】 🎨 新模型支持高质量图像生成，能够精确渲染文本内容，提供多种输入输出方式。 🤖 GPT-4o采用自回归模型，能处理10至20个复杂指令，展现出更强的图像生成能力。 🔒 所有生成图像带有C2PA元数据标识，确保内容来源可追溯，增强安全性。

2、可灵AI营收超1亿 收入主要来自于C端订阅服务

快手推出的可灵AI自去年6月上线以来，营业收入已超过1亿元，成为国内视频生成AI应用中的佼佼者。凭借强大的功能和早期市场布局，可灵AI在竞争激烈的市场中占据了一席之地。快手计划通过技术创新和资本投入，进一步推动可灵AI的发展，并力争成为全球营收规模第一的视频生成AI应用。

【AiBase提要:】 🚀 可灵AI自推出以来营业收入超1亿，成为国内视频生成AI的商业化标杆。 🔄 快手通过AI技术升级现有业务，推动研发与收益的良性循环，已进行20多次版本迭代。 🌍 可灵AI在国际市场上竞争力强，用户群体迅速增长，成为全球内容创作者的热门选择。

3、谷歌发布全新推理 AI 模型 Gemini2.5和Gemini2.5Pro实验版

谷歌近期推出了其最新的人工智能推理模型Gemini2.5及其Pro版本，标志着AI技术的重大进步。Gemini2.5具备了“思考”的能力，能够在多个基准测试中超越竞争对手，特别是在代码编辑和软件开发能力方面表现突出。未来，谷歌还计划推出更强大的200万个token上下文窗口，以进一步提升模型的性能。

【AiBase提要:】 🌟 Gemini2.5和Pro版本具备推理能力，标志着AI技术新进展。 🚀 在多个基准测试中，Gemini2.5Pro表现优于多家竞争对手。 📈 将推出200万个token的上下文窗口，进一步提升AI模型处理能力。 详情链接:https://blog.google/technology/google-deepmind/gemini-model-thinking-updates-march-2025/#advanced-coding

4、腾讯混元T1正式版和DeepSeek V3-0324上线

腾讯最近发布了混元 T1正式版和DeepSeek V3最新版，标志着其在深度学习和人工智能领域的进一步发展。混元 T1正式版相较于之前的版本在速度和性能上进行了全面升级，能够实现秒级响应，优化了用户体验，适用于各种推理任务。同时，DeepSeek V3也经过优化，提供更精准的分析和思考能力。

【AiBase提要:】 🌟 混元 T1正式版与 DeepSeek V3最新版同步上线，用户可体验最新深度思考技术。 ⚡ 新版本相比 T1Preview全面升级，提升了速度和性能，能够实现秒级响应。 ☁️ 腾讯云支持混元 T1，致力于为用户提供高效的智能服务和技术支持。

5、零成本拍爆款!AI电商视频生成神器Product Anyshoot来了

Product Anyshoot是一款创新的AI视频生成工具，专为电商行业设计，旨在提升商品展示的效率和真实感。商家只需上传商品图片，系统便能智能地将商品融入预制视频中，极大地简化了制作流程。这款工具的商品还原度极高，生成的视频质量达到商业标准，帮助中小型商家在市场竞争中脱颖而出。

【AiBase提要:】 🖼️ 只需上传商品图片，Product Anyshoot即可智能生成高质量展示视频，极大简化制作流程。 ⚙️ 该工具内置超过5000个预制模板，支持用户自定义，满足个性化展示需求。 📈 生成视频的流畅性和真实感达到商业标准，帮助中小型商家提升竞争力。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/product-anyshoot

6、美图WHEE全新上线「证件照」功能

WHEE推出的全新“证件照”功能，旨在为用户提供便捷的证件照制作体验。用户只需通过手机应用，便可在短短五分钟内生成高质量的证件照，解决了传统照相馆的诸多不便。该功能支持多种尺寸适配，确保用户在各种场合都能使用合适的证件照，且具备无痛换头换装的强大能力，能够轻松切换背景和服装风格，满足用户的个性化需求。

【AiBase提要:】 📏 证件照功能支持多种尺寸适配，用户无需担心尺寸问题，适合各种场合。 ✨ 具备无痛换头换装功能，用户可轻松切换背景和服装，展现不同风格。 🌟 百变形象照功能让用户快速完成形象转换，满足个性化需求。

7、腾讯云宣布上线DeepSeek最新版V3模型API接口

腾讯云于3月25日晚宣布推出DeepSeek-V3-0324版本模型的API接口，允许企业和开发者直接调用该模型，提供稳定优质的服务。新版本在推理任务、编程能力和中文写作等方面有显著提升，特别是在数学和代码评测中超越了GPT-4.5。

【AiBase提要:】 🛠️ 新版DeepSeek-V3模型通过强化学习技术提升了推理任务的表现，特别是在数学和代码评测中超越了GPT-4.5。 💻 编程能力显著增强，生成的HTML代码可用性和视觉效果更佳，开发者认为其能力可与Claude3.5/3.7Sonnet相媲美。 ✍️ 中文写作方面，优化了中长篇文本的创作质量，并在联网搜索场景下输出更详实准确的结果。 详情链接:https://cloud.tencent.com/document/product/1772/115963

8、清华大学开源 Video-T1:无需重新训练 AI视频秒变高清大片

清华大学的研究团队开源了Video-T1技术，利用测试时缩放（TTS）策略显著提升视频生成质量和文本一致性。该方法通过在推理阶段增加计算资源，避免了昂贵的模型重训，展现了视频生成的新可能性。实验表明，TTS能够持续提升模型性能，尤其在图像质量和场景描述的贴合度上取得显著进展。

【AiBase提要:】 🎯 TTS策略通过增加推理计算资源，显著提升视频生成质量和一致性。 🔍 Video-T1采用随机线性搜索和帧树搜索策略，优化了候选视频的生成和评估过程。 📈 实验结果显示，TTS在多个视频生成模型上稳定提升性能，尤其在图像质量和场景描述的贴合度上。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/video-t1

9、苹果将利用苹果地图“Look Around” 照片训练AI模型

苹果公司近日宣布将于2025年3月起利用其“Look Around”功能收集的图像来训练人工智能模型。这些模型将应用于图像识别和创作等技术。苹果承诺在收集数据时保护用户隐私，所有图像均经过模糊处理。用户若希望自家房屋图像被模糊处理，可提出请求。

【AiBase提要:】 🌍 苹果将于2025年3月起利用“Look Around”图像训练人工智能模型。 📷 收集图像的过程中，苹果承诺保护用户隐私，模糊处理人脸和车牌。 🖼️ 苹果的多项功能已由人工智能图像生成模型驱动，包括照片应用的清理工具等。

10、宝马官宣与阿里达成AI合作 通义大模型将上车

宝马集团与阿里巴巴集团在中国市场达成战略合作，聚焦人工智能大语言模型与智能语音交互技术。阿里巴巴的通义大模型将应用于宝马新世代车型，提升智能交互体验。宝马的360度全链AI战略将优化生产流程，为智能汽车制造提供保障，计划在2026年量产新车型，赋能AI智能个人助理，带来自然流畅的用户互动体验。

【AiBase提要:】 🤝 宝马与阿里巴巴达成战略合作，共同开发符合中国用户需求的AI解决方案。 🚀 阿里巴巴的通义大模型将为宝马新车型提供智能化升级的技术支持。 🛠️ 宝马计划在2026年量产新世代车型，首次引入AI大语言模型，提升用户交互体验。

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