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雷军：我们克制了贪婪 只挣一点点 小米硬件综合毛利率不超过5%

2025-03-25 13:34 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月25日 消息:近日，在武汉大学举行的雷军奖学金颁奖会上，小米集团创始人雷军发表了重要讲话。他分享了小米产品为何能深受消费者喜爱，并透露了小米背后的经营哲学。

雷军表示，小米产品之所以能被广大用户认为物超所值，关键在于公司克制了贪婪，只挣合理的微薄利润。他特别提到了2018年4月25日，小米在武汉大学举行的一场发布会，会上小米向用户承诺，所有硬件综合毛利率将永久不超过5%。这一承诺不仅彰显了小米对用户利益的重视，也成为了小米产品高性价比的有力保障。

Xiaomi小米 SU7 Ultra、小米汽车

据雷军介绍，小米公司自成立以来，一直以低利润、高性价比为经营理念。而在2018年的那场发布会上，雷军代表小米董事会正式向用户承诺，每年整体硬件业务（涵盖手机、IOT及生活消费产品）的综合税后净利率将不超过5%。若实际净利率超过这一比例，小米将把超出部分以合理方式返还给用户。这一举措无疑进一步增强了用户对小米品牌的信任与认可。

此外，雷军还在颁奖会上透露，他个人在2023年向母校武汉大学捐赠了13亿元人民币，用于支持数理化文史哲基础学科的研究、计算机领域的科技创新以及大学生的培养。此次奖学金颁奖活动，正是雷军捐赠项目中的一部分，共有10名优秀学子获得了每人10万元的“雷军卓越奖学金”。

雷军在演讲中强调，小米的成功并非偶然，而是源于公司对用户需求的深刻洞察和对产品品质的极致追求。他表示，小米将继续秉承“克制贪婪，只挣一点点”的经营理念，为用户提供更多优质、实惠的产品和服务。

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