华为Pura先锋盛典：全新形态手机Pura X正式亮相

站长之家(ChinaZ.com) 3月20日 消息:今日，华为Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会如期举行，现场迎来了华为Pura X手机的正式登场。这款新机以其独特的设计和创新的技术吸引了众多目光。

华为Pura X手机采用了全新的1610阔型屏设计，可折叠成一个小巧便携的形态，官方将其命名为“阔折叠”。这一设计不仅展现了华为在折叠屏技术上的又一次突破，也为消费者带来了全新的使用体验。

在屏幕配置上，华为Pura X“阔折叠”手机同样表现出色。其外屏为3.5英寸，采用1:1的比例，支持980x980分辨率，同时配备了1~120Hz LTPO2.0自适应刷新率、2500尼特峰值亮度、HDR Vivid以及1440Hz PWM调光技术，确保了用户在不同光线环境下的清晰显示效果。

而内屏方面，华为Pura X“阔折叠”手机则采用了6.3英寸的16:10阔型屏，分辨率达到了2120x1320，同样支持1~120Hz LTPO2.0自适应刷新率、2500尼特峰值亮度、HDR Vivid以及1440Hz PWM调光，为用户带来了更加沉浸的视觉体验。

此外，华为Pura X“阔折叠”手机在配色上也十分丰富。除了月影灰、零度白、幻夜黑三种常规配色外，还推出了两个典藏版配色，以满足不同用户的个性化需求。

此次华为Pura X“阔折叠”手机的发布，不仅展示了华为在智能手机领域的创新实力，也为消费者带来了更多元化的选择。

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