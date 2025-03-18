美图2024年总收入33.4亿元 净利润5.86亿元创新高

站长之家（ChinaZ.com）3月18日 消息:3月18日，美图公司（1357.HK）公布了其2024年度业绩报告，显示出公司在过去一年中取得了显著的财务增长和业务拓展。

根据报告，美图公司2024年总收入达到33.4亿元人民币，同比增长23.9%;经调整后归属于母公司权益持有人的净利润为5.86亿元，同比增长59.2%。这一业绩标志着自2019年以来，美图公司已连续六年实现净利润正增长，展现了公司在影像与设计领域的强劲发展势头。

美图公司的业绩增长主要得益于AI技术在影像与设计产品中的深度应用，推动了高毛利的付费订阅收入快速增长。

2024年，影像与设计产品业务收入达到20.9亿元，同比增长57.1%，占公司总收入的62.4%，成为公司最大的收入来源。美图秀秀和美颜相机连续九年在中国图片美化和拍照摄影赛道中保持用户规模第一，而Wink的全球月活跃用户数突破3000万，成为美图产品矩阵中的第三大应用。截至2024年底，美图付费订阅用户数达到1261万，同比增长38.4%，订阅渗透率约为4.7%。

在加速全球化方面，美图公司通过产品创新和本地化运营取得了显著成效。截至2024年底，公司全球月活跃用户数达到2.66亿，同比增长6.7%，其中中国内地以外的月活跃用户数为9451万，同比增长21.7%，占整体月活跃用户数的35.6%。

为了进一步提升核心视觉领域的竞争力，美图公司在2024年投入了9.1亿元用于研发，同比增长43.3%。美图奇想大模型（MiracleVision）在通过相关备案后，持续升级图像生成与视频生成能力，广泛应用于电商、广告、游戏、影视和动漫等行业，助力工作流程提效。

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