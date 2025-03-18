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小米 2024 年营收 3659.1 亿元 全年交付SU7新车136854台

2025-03-18 17:42 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月18日 消息:小米集团正式发布了2024年财报及第四季度财报。数据显示，小米集团在2024年取得了令人瞩目的财务业绩，全年营收达到3659.1亿元人民币，同比增长35.0%，创历史新高。这一数字超过了市场预估的3580.5亿元人民币。

在第四季度，小米集团的总收入首次单季度突破1000亿元人民币大关，具体数字为1090.1亿元人民币，同比增长48.8%。这一季度的表现同样超越了市场预期的1043.8亿元人民币。

从业务分部来看，2024年小米的手机×AIoT分部收入为3332亿元人民币，同比增长22.9%。其中，智能手机业务收入达到1918亿元人民币，同比增长21.8%，毛利率达到12.6%。全球智能手机出货量为168.5百万台，同比增长15.7%。这些数据表明，小米在智能手机市场的竞争力持续增强。

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在创新业务方面，小米的智能电动汽车等创新业务分部收入为328亿元人民币。虽然这部分业务目前仍处于投入阶段，但已经显示出强劲的增长潜力。在第四季度，智能电动汽车等创新业务分部收入为167亿元人民币，其中智能电动汽车收入达到163亿元人民币。尽管面临一定的净亏损，但该业务分部的毛利率在第四季度达到了20.4%，显示出其运营效率的提升。

值得注意的是，小米在智能电动汽车等创新业务上的投入持续加大。2024年，该业务分部的经调整净亏损为62亿元人民币，第四季度经调整净亏损为7亿元人民币。小米表示，将继续加大在智能电动汽车等领域的研发投入，以期在未来实现更高的回报。

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