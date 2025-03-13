说雷军？董明珠：有人炒高股价成首富 产品不能只靠低价

站长之家（ChinaZ.com）3月13日 消息:今日，格力电器旗下的“董明珠健康家”在北京迎来了首家门店的正式营业。作为格力电器的领航者，董明珠女士亲自出席了此次开业仪式，与现场嘉宾共同见证了这一重要时刻。

在开业仪式上，董明珠女士深情回顾了自己的职业生涯。她提到，自己在2001年临危受命，担任格力电器总裁一职。当时，格力电器正处于亏损状态，形势十分严峻。然而，在她的带领下，格力电器逐渐走出困境，实现了快速发展。她自豪地表示，格力电器在2001年的营收仅为50亿元，而在她担任总裁的两年内，这一数字就翻了一番，达到了100亿元。后来，当她担任董事长时，格力电器的营收更是突破了1000亿元大关。她不仅为股民带来了丰厚的分红，还为国家的税收做出了重要贡献。

在谈到行业竞争时，董明珠女士表达了自己的看法。她指出，有些企业为了快速进入市场，采取了一些不正当的手段，如偷技术、挖人等。这种破坏性的行为不仅损害了行业的健康发展，还损害了消费者的利益。她强调，真正的领导者应该依靠优质的产品和服务来赢得市场，而不是仅仅依靠低价策略。她提到，有些企业虽然通过低价策略成为了市场的领导者，但产品体验却并不好，最终受害的还是消费者。

此外，董明珠女士还提到了与小米和雷军的关系。她表示，自己并不愿意与雷军进行竞争和比较。然而，她对于某些企业仅仅依靠炒高股价来成为首富的做法表示质疑。她认为，这些企业虽然股价高涨，但给股民带来的分红却寥寥无几。她强调，一个企业的价值应该体现在为股民创造财富、为消费者提供优质产品和服务上，而不是仅仅依靠股价的涨跌来评判。

此次开业仪式不仅展示了格力电器在健康家电领域的最新成果，也彰显了董明珠女士对于行业发展的深刻洞察和坚定信念。未来，格力电器将继续秉承“创新、品质、服务”的理念，为消费者带来更多优质、健康的产品和服务。

（举报）