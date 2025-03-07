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雷军：成功来得猝不及防 不敢想今年能卖多少辆车

2025-03-07 08:13 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月7日 消息:近日，小米创办人雷军小米造车项目的最新进展进行了公开汇报。据雷军介绍，小米汽车SU7系列自上市以来表现抢眼，上市11个月销量已超过32万辆，其中已有18万辆成功交付，剩余订单仍在积极处理中。

尤为值得一提的是，上个月新发售的小米SU7Ultra车型，在发售仅两小时内便收获了一万大定订单，市场反响热烈，销售成绩远超预期。资料显示，小米SU7Ultra于2月27日正式发布，售价52.99万元，凭借卓越性能和豪华配置，在不到3天时间内大定订单即突破1.9万台。

小米汽车、小米YU7、SU7

小米SU7Ultra定位“地表最快四门量产车”，最大功率高达1548马力，峰值扭矩达到1770Nm，0-100km/h加速时间仅需1.98秒，极速可达350km/h，直接对标保时捷Taycan、特斯拉Model S Plaid等百万级性能车。

在赛道表现上，小米SU7Ultra同样不负众望，分别在成都天府赛道、株洲国际赛道、珠海国际赛车场和上海国际赛车场挑战中，均获得了对应赛道的最速四门量产车成就，展现了其卓越的性能实力。

雷军表示，小米汽车团队从一开始就致力于打造一台在设计豪华、科技豪华、运动豪华方面都达到极高水准的开创之作。小米SU7Ultra的性能比肩保时捷，科技紧追特斯拉，豪华程度媲美BBA等豪华品牌，正是小米汽车团队所追求的目标。

小米汽车项目的快速进展和显著成果，无疑为小米在新能源汽车领域的布局注入了强劲动力。未来，小米汽车团队将继续努力，为消费者带来更多高品质、高性能的智能电动汽车产品。

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