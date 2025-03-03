鸿蒙智行悬赏500万打击黑公关乱象：称遭大量异常评论诋毁

站长之家（ChinaZ.com）3月3日 消息:鸿蒙智能汽车技术生态联盟官方微博“鸿蒙智行发言人”正式发布了其账号的第一条微博，披露了一项重要情况。

近期，鸿蒙智行发现互联网上出现了大量关于其品牌及尊界S800产品的异常评论，数量惊人，高达数十万条。这些评论呈现出明显的异常特征，包括发布账号活跃度低、疑似批量注册，且在短时间内大量集中于同一主贴下，评论内容高度雷同，并涉嫌恶意诋毁、造谣及挑拨车企对立。

鸿蒙智行对此表示，这是一次有组织、有预谋的网络黑公关行为，对其品牌及尊界S800产品造成了严重的负面影响。为应对这一事件，鸿蒙智行已联合尊界法务展开充分调查取证，并向公安机关及有关部门进行了举报。

同时，鸿蒙智行还向广大网友发出呼吁，征集有关此次网络黑公关行为的线索及证据。鸿蒙智行承诺将对提供者的个人信息严格保密，并设立奖励机制。一旦相关行为被查实并得到司法机关认可，将给予提供者10万至最高500万元人民币的奖励。

此外，尊界汽车法务官微也发文称，近期发现网络上存在大量账号对尊界汽车进行恶意造谣和诋毁，严重歪曲事实、误导公众，并已造成大规模传播，对尊界汽车的声誉造成了极大损害。尊界法务已第一时间充分取证并向公安机关报案，目前公安机关已依法对涉案的谭某某等相关违法行为进行了处置。

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