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雷军目标提前完成！小米SU7 Ultra开售2小时大定突破10000台

2025-02-28 07:58 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 2月28日 消息:今日凌晨00:20，小米汽车发布了一则令人振奋的消息:其最新推出的豪华车型SU7Ultra在上市后的短短2个小时内，大定订单量已突破10000台，成功达成了一个重要的销售里程碑

在新车上市前夕，小米CEO雷军曾在微博上信心满满地表示，小米SU7Ultra的产品力十分强大，团队对此充满信心。他甚至透露，对于全年1万台的销量目标，团队已有九成的把握。然而，令人意想不到的是，这一目标在SU7Ultra上市后的极短时间内就被轻松超越，可以说创造了中国豪华车市场的一个历史性时刻。

雷军在得知这一喜讯后，第一时间表达了自己的感慨。他表示，从打造一辆好车，到再推出一款令人惊艳的新豪华车型，这不仅是小米汽车团队的一次巨大跨越，更是公司不断进步、不断成长的见证。他衷心感谢一直以来支持小米汽车的消费者们，是大家的信任与陪伴让小米汽车能够不断前行。

据了解，小米SU7Ultra的售价为52.99万元，相较于此前81.49万元的预售价，足足降低了28.5万元，这无疑为消费者提供了极大的实惠。此外，为了回馈广大消费者的热情支持，小米汽车还推出了限时优惠活动。凡是在3月31日前下定购买SU7Ultra的消费者，均可免费获得价值9万元的权益礼包，其中包括5年的基础保养以及Xiaomi HAD系统的终身免费使用权等。

小米SU7 Ultra开售2小时大定突破10000台！雷军全年目标提前完成

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