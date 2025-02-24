小米15 Ultra黑白配色公布 将于2月27日正式发布

站长之家(ChinaZ.com) 2月24日 消息:今日，小米公司正式对外宣布，其最新旗舰产品小米15Ultra将于2月27日正式发布。目前，这款新机已进入预热阶段，其独特的设计与配色方案也提前揭晓。

小米CEO雷军在今天下午通过社交媒体分享了小米15Ultra的黑色与白色两款配色海报。黑色版的小米15Ultra在后摄模组外配上了醒目的红色大师镜头环，整体设计让人联想到复古相机的经典美感。而白色版则采用了双拓印工艺，背部点缀着精致的云丝纹理，展现出一种别样的优雅气质。

除了黑色和白色，小米15Ultra还推出了一款经典的黑银拼色版本。这个版本采用了高级荔枝皮纹理，设计灵感来源于历史上最伟大的相机设计之一，将经典与现代完美融合。

作为小米迄今为止最强的影像旗舰，小米总裁卢伟冰对小米15Ultra的影像表现寄予厚望。他将小米15Ultra的影像系统总结为“一皇一后”。其中，“一皇”指的是其搭载的1英寸超大底主摄，小米致力于将其打造为同类型主摄中的影像巅峰。“一后”则是指其2亿像素的潜望长焦镜头，小米希望通过这一创新，解决行业普遍存在的暗光长焦成像难题。

随着发布日期的临近，小米15Ultra的更多细节也将陆续揭晓，让我们共同期待这款旗舰新机的到来。

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