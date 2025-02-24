小米Buds 5 Pro耳机定档2月27日发布

站长之家(ChinaZ.com) 2月24日 消息:小米公司于今日宣布，除了即将发布的小米15Ultra之外，其最新款耳机小米Buds5Pro也将于2月27日正式亮相。

据官方消息，小米Buds5Pro在外观设计上延续了上一代产品的风格，充电盒采用了大开盖设计，便于用户拿取。耳机主体依旧为入耳式设计，确保了佩戴的舒适度与稳定性。

在音质方面，小米Buds5Pro主打无损原音，致力于为用户提供极致的听觉体验。小米公司对此款耳机的音质表现充满信心，宣称其将成为小米史上音质最好的耳机，并在4000元价格区间内无人能敌。这一信心源自长达两年多的精心准备，小米集团中国区总裁卢伟冰曾在直播中提及这一点。

小米Buds5Pro将提供金色、灰色和白色三种配色选择，满足不同用户的个性化需求。此外，该耳机配备了USB-C接口，并支持无线充电功能，为用户带来了更多便捷。音频调校方面，小米Buds5Pro由哈曼AudioEFX团队操刀，确保了音质的卓越表现。

值得一提的是，小米Buds5Pro还推出了Wi-Fi版本，相较于传统的蓝牙版，该版本能够实现更稳定的音频传输和更低的延迟，为用户带来更加流畅的听觉享受。

在功能方面，小米Buds5Pro支持按压式交互操作，用户可以通过简单的按压动作完成各种指令。同时，该耳机还支持实时听译等功能，进一步提升了用户的使用体验。

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