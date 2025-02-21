苹果iPhone 15 Pro将升级视觉智能 通过AI理解图像内容

站长之家（ChinaZ.com）2月21日 消息:苹果公司近日宣布，其iPhone15Pro和iPhone15Pro Max将在未来获得一项重要升级——视觉智能（Visual Intelligence）功能。这一功能此前已在iPhone16系列机型上得到适配和应用。

据了解，iPhone16系列机型配备了单独的拍照按键，并支持视觉智能功能。该功能与Google Lens类似，通过人工智能视觉技术，语言模型能够分析和理解图像内容。值得注意的是，苹果通过深度整合手机系统，为用户提供了全新的硬件交互方式。用户只需点击新设的相机控制按钮（Capture Button），即可轻松访问视觉搜索功能，操作更加便捷友好。

对于iPhone15Pro系列用户而言，这一升级无疑将提升他们的使用体验。虽然该系列机型没有拍照按键，但用户可以通过边框的操作按钮（Action button）来激活视觉智能功能。

视觉智能功能在多个应用场景中展现出强大的实用性。例如，在拍摄或浏览照片时，相机控制界面能够实时识别动植物和昆虫，并提供详细信息，为自然爱好者提供了极大的便利。此外，在iOS18.3版本中，视觉智能功能不仅限于静态图片的处理，还在日历应用中发挥了重要作用。用户只需对准带有日期的海报或文档，通过视觉智能识别并点击弹出的日期，即可轻松将活动添加到日历中，简化了日程管理的步骤。

苹果尚未公布iPhone15Pro系列支持视觉智能功能的具体时间表，但预计该功能将在iOS18.4系统中上线。该系统预计将于4月初发布，届时iPhone15Pro系列用户将能够体验到这一全新功能带来的便捷与乐趣。

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