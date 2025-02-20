库克发微博庆祝iPhone16e发布 iPhone16e定价4499元起

站长之家(ChinaZ.com) 2月20日 消息:今日凌晨，苹果公司正式推出了新款智能手机iPhone16e，起售价为4499元。随后，苹果CEO库克在微博发文庆祝这一新品的发布，表示:“见证iPhone16e，iPhone16家族的新成员。”

然而，网友们对于iPhone16e的配置和价格却表现出了不同的看法。在库克的微博评论区，不少网友留言吐槽，认为iPhone16e的价格与配置并不匹配。

据了解，iPhone16e在设计上进行了多项升级，取消了祖传的Home键和Touch ID，采用了6.1英寸的刘海屏，并淘汰了4.7英寸的LCD显示屏。然而，在屏幕刷新率方面，iPhone16e依然保持在60Hz，这在2025年的中高端旗舰手机市场中显得颇为落后。

尽管iPhone16e搭载了与iPhone16同款的A18芯片，但实际上该芯片为阉割版，被砍掉了一个GPU核心。不过，8GB的运存和支持Apple Intelligence（苹果智能）的功能还是为这款手机增添了不少亮点。

在影像方面，iPhone16e延续了iPhone SE系列的单摄像头配置，后置一颗与iPhone16同款的4800万像素主摄，但没有配备iPhone16基础版及Pro版的相机控制键。值得一提的是，iPhone16e搭载了首款由苹果设计的蜂窝网络调制解调器C1，苹果称C1是iPhone迄今能效最高的调制解调器，具备快速稳定的5G蜂窝网络连接性。

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