AI日报：谷歌重磅发布Gemini 2.0全系列模型；DeepSeek日活突破2000万；ChatGPT搜索开放无需注册

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1、DeepSeek日活突破2000万，2家名为DeepSeek公司在香港成立

DeepSeek在上线仅20天内，日活跃用户数便突破了2000万，这一成就显示了其在人工智能领域的巨大潜力与市场需求。同时，DeepSeek的母公司在香港注册了两家新公司，标志着其国际化进程的开始。

【AiBase提要:】 📈 DeepSeek在上线20天内日活跃用户数突破2000万，显示出强劲的市场需求。 🏢 两家名为DeepSeek的公司在香港成立，标志着其国际化的步伐。 🔍 DeepSeek公司已注册多项商标，涉及多个领域，展现出多元化发展战略。

2、谷歌重磅发布Gemini2.0全系列模型

谷歌最近推出了其最新的Gemini2.0模型系列，包括基础版Flash、经济版Flash-Lite和实验版Pro，旨在满足不同用户需求。这些模型在性能和成本之间提供了良好的平衡，尤其是Pro版在数学和复杂问题的回答准确性上表现突出。API定价的调整使得用户在混合工作负载下的使用成本更具竞争力。

【AiBase提要:】 🔹 谷歌推出三款新Gemini2.0模型，适应不同需求。 📊 Gemini2.0Pro在数学和准确性测试中表现优异，得分高于前代产品。 💰 API定价调整使混合工作负载的使用成本更具竞争力，Flash-Lite以更佳性能填补市场空白。 详情链接:https://blog.google/technology/google-deepmind/gemini-model-updates-february-2025/

3、OpenAI放大招:免费开放ChatGPT搜索 无需登录也可用

OpenAI最近宣布了一项重大更新，ChatGPT的搜索功能现已免费开放，用户无需登录即可使用。这一变化使得用户能够更方便地访问强大的搜索引擎，享受快速的信息抓取和解析能力。与传统搜索引擎相比，ChatGPT能够在分钟级别内提供最新的信息，并且优化了用户界面，使其更加友好。

【AiBase提要:】 🚀 用户现在可以无需登录账户，直接使用ChatGPT的搜索引擎。 ⚡ ChatGPT的搜索功能具备快速抓取和实时解析网络信息的能力。 🖥️ 更新后的用户界面更接近传统搜索引擎，提升了使用体验。

4、世界级人工智能AI科学家许主洪加盟阿里巴巴

阿里巴巴集团迎来了全球顶尖的人工智能科学家许主洪，他将担任副总裁，专注于AI To C业务的多模态基础模型及Agents的研究与应用。许主洪的加入将推动阿里巴巴在AI领域的创新与发展，提升C端产品的端对端闭环能力。他的丰富学术背景和研究成果将为阿里巴巴的人工智能业务注入新的活力，期待在未来取得更大的突破。

【AiBase提要:】 🚀 许主洪担任阿里巴巴副总裁，负责AI To C业务的多模态基础模型及Agents的开发。 📈 他将专注于提升阿里巴巴AI应用C端产品的端对端闭环能力。 🌍 许主洪的丰富学术背景和研究成果将为阿里巴巴的AI业务带来新的发展机遇。

5、成本不足50美元!研究人员训练出AI推理模型s1，媲美OpenAI的o1

斯坦福大学和华盛顿大学的研究团队成功训练了名为s1的AI推理模型，训练成本不足50美元，且表现与顶尖模型不相上下。通过蒸馏技术，他们从现有模型中提取推理能力，显示出低成本创新的潜力。然而，这也引发了对AI模型商品化的担忧，尤其是在大型AI实验室面临低成本复制模型的威胁的背景下。

【AiBase提要:】 🌟 s1模型的训练成本不足50美元，表现媲美顶尖推理模型。 🛠️ 研究团队通过蒸馏技术，从现成模型中提取推理能力，训练过程快速高效。 🚀 大型AI实验室对低成本复制模型的情况表示担忧，未来投资将集中在AI基础设施上。 详情链接:https://arxiv.org/pdf/2501.19393

6、国内首次!百度智能云成功点亮昆仑芯三代万卡集群 大幅降低单位算力成本

百度智能云最近成功点亮国内首个自研的昆仑芯三代万卡集群，这一突破标志着在人工智能算力领域的重要进展。万卡集群的超大规模并行计算能力显著提升了训练效率，尤其是在复杂模型的训练中。通过自研芯片，百度不仅解决了自身算力问题，还为行业提供了新的发展思路，推动了AI应用的快速迭代与创新。

【AiBase提要:】 ⚡ 万卡集群具备超大规模并行计算能力，显著提高训练效率。 💡 自研芯片有效解决算力供应问题，为其他企业提供借鉴。 🔧 升级版百舸 AI 异构计算平台4.0推动算力的有效利用。

7、苹果推出全新应用 Apple Invites 可轻松创建和分享邀请函

苹果公司最近推出了全新应用“苹果邀请”，旨在帮助用户轻松创建个性化邀请函，适用于各种聚会活动。该应用不仅允许用户管理RSVP和分享照片，还与Apple Music整合，提供协作播放列表。iCloud+用户可以享受更多高级功能，而所有人都可以参与RSVP。应用操作简单，适用于iOS18及以上版本的iPhone设备，现已在App Store上免费提供。

【AiBase提要:】 🎈 用户可以通过“苹果邀请”应用轻松创建个性化邀请函，适用于生日派对、家庭聚餐等活动。 📸 应用支持分享照片和视频，参与者可以共同创建一个共享相册，保存珍贵的回忆。 🎶 Apple Music订阅用户可以创建协作播放列表，为活动提供专属的音乐背景，增强聚会气氛。 详情链接:https://apps.apple.com/ca/app/apple-invites/id6472498645

8、Firefox浏览器侧边栏新增AI聊天机器人功能，可直接访问Claude等多个热门AI

Firefox浏览器最新推出的版本135正式为用户开放了AI聊天机器人侧边栏功能，允许用户直接在浏览器中访问多种热门AI，包括ChatGPT、Claude等。用户需更新浏览器并登录相应AI账户以使用该功能，支持免费和付费账户。此功能的推出不仅提升了用户体验，也展示了Mozilla在浏览器创新方面的持续努力。

【AiBase提要:】 🆕 新增AI聊天机器人侧边栏功能，用户可直接访问多个热门AI。 🔑 用户首次使用需登录相应AI账户，免费与付费版本均可使用核心功能。 🔄 侧边栏可移动与关闭，用户可轻松切换不同AI并查看详细信息。

9、OpenAI 申请人形机器人商标，布局未来智能时代

OpenAI近期向商标局提交申请，表明其可能进军人形机器人领域，计划推出可用户编程的机器人，具备交流和学习功能，旨在为人们提供帮助和娱乐。同时，公司正在积极招聘机器人团队成员，推动通用机器人技术的发展。CEO阿尔特曼表示，超智能将改变科学发现与创新，带来更大的繁荣，未来将逐步转向更高级的智能。

【AiBase提要:】 🤖 OpenAI计划推出可用户编程的人形机器人，进军人形机器人市场。 🛠️ 公司正在招聘新的机器人团队成员，致力于通用机器人技术的发展。 🚀 CEO阿尔特曼指出，超智能将加速科学发现与创新，推动人类繁荣。

10、谷歌内部测试新搜索 “AI 模式”，基于Gemini2.0技术

谷歌正在进行一项名为“AI模式”的新功能测试，旨在为用户提供一个能够提出开放式和探索性问题的持久性空间。该模式基于Gemini2.0技术，旨在提升搜索智能，帮助用户更好地整理信息并探索相关内容。当前正在员工中进行测试，预计将在2025年前推出，用户可以通过更直观的界面与系统进行互动，提出后续问题，享受更丰富的搜索体验。

【AiBase提要:】 🌟 谷歌正在测试新“AI模式”，旨在处理开放式和探索性问题。 🤖 该模式利用Gemini2.0技术，为用户提供更智能的信息整理与链接探索功能。 📅 预计“AI模式”将在2025年前推出，目前正进行员工测试。

11、DeepSeek 复工首日，多家媒体前往采访遭拒、专注自身研究

在节后复工的首日，人工智能公司DeepSeek的办公地点吸引了众多媒体的关注，尤其是日韩媒体的积极参与。然而，尽管媒体热情高涨，DeepSeek却选择婉拒所有采访请求，强调将专注于自身的研究与发展。

【AiBase提要:】 📅 复工首日，DeepSeek的办公地点吸引了众多媒体前来采访。 🔒 物业加强安保，所有进入DeepSeek楼的人员需经过核实。 🚫 DeepSeek婉拒采访请求，强调将专注于自身的研究与发展。

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