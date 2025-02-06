辛选集团被罚175万元 存在夸大宣传多款产品

站长之家（ChinaZ.com）2月6日 消息:近日，一起涉及知名网红辛巴及其徒弟蛋蛋的直播带货虚假宣传事件有了新进展。2024年底，博主“桃白白style”通过视频平台实名举报辛巴及其团队在直播带货过程中存在夸大产品功效、虚构商品性能等欺骗、误导消费者的行为。经过市场监管部门的深入调查，现已证实该举报内容属实。

据市场监管部门出具的《举报处理答复书》显示，辛巴及其团队在通过某平台直播间推广“合普诺爱毕可”等多款产品时，确实存在夸大宣传、虚构商品功能和性能等违法行为。基于这一调查结果，市场监管部门已对辛巴及其团队处以175万元的罚款。

该行政处罚信息已在国家企业信用信息公示系统官网上公示，公示日期为2025年1月26日，违法行为类型明确标注为“虚假宣传违法行为（虚假或引人误解的商业宣传）”。

回顾整个事件，起初是辛巴及其徒弟蛋蛋在直播中推广一款名为“合普诺调制乳粉”的产品，并多次宣称其对鼻炎、发烧、脚气、口气、荨麻疹等症状具有显著效果，且能在两小时内快速提升免疫力。这一宣传引发了博主“桃白白style”的质疑，并于2024年11月6日通过视频平台进行了实名举报。

随后，该博主还进一步举报了辛巴直播间带货的“爱樂倍佳艾必可”、“九芝堂艾草三伏贴”等产品同样涉嫌虚假宣传。经过市场监管部门的详细调查，最终确认了辛巴及其团队在直播带货过程中存在的违法行为。

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