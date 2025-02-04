小米股价涨超40港元创历史新高：总市值破万亿

站长之家(ChinaZ.com) 2月4日 消息:今日港股开盘后，小米集团股价一路攀升，截至发稿时，股价已大涨5.4%，突破40港元，再创历史新高，总市值也成功突破万亿港元大关。

自2022年10月以来，小米股价从8.31港元一路飙升至如今的40港元，涨幅接近500%。这一显著的股价增长不仅体现了小米在市场中的强劲韧性和巨大的成长潜力，也反映了投资者对其未来发展的高度信心。

小米股价的持续上涨与其三大核心业务的亮眼表现密切相关。在手机业务方面，小米稳居全球前三，2024年第四季度在中国市场跃居第二，全年继续保持全球第三大手机厂商的地位。汽车业务方面，小米SU7自去年3月底发布以来，迅速成为爆款车型，上市不久便实现月销破万，连续多月交付量超过特斯拉Model3。小米SU7上市首年交付量已达到13万辆，且仍有十多万辆订单在手，随着产能的进一步提升，其销量有望再创新高。此外，小米智能家电业务也在加速布局，其首座智能家电工厂结构已顺利封顶，预计2025年11月正式投产，2026年实现大规模量产，这将进一步推动小米集团业绩的提升。

小米集团的多业务协同发展，使其在多个领域均展现出强劲的增长势头，这也为投资者带来了持续的信心和期待。

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