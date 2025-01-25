微信红包封面开放平台「付费封面」功能已灰度上线

站长之家（ChinaZ.com）1月25日 消息:微信红包封面开放平台近日宣布推出「付费封面」功能，为定制方提供了新的商业机会。目前，该功能已灰度上线，满足条件的定制方可以开通并从中获取收入。

定制方开通「付费封面」功能后，可直接在平台上定制付费封面，并设定价格。与普通封面不同，付费封面无需预先购买库存，售出后即可获得分成收入。用户可以通过消耗微信豆兑换并领取红包封面，其中安卓用户1元=10微信豆，iOS用户1元=7微信豆，每消耗1微信豆将增加封面1热度值，平台将根据热度值向定制方结算收入。

付费封面的发放渠道十分广泛，可通过领取链接、二维码、兑换码等多种方式发放，同时也能在公众号文章、视频号视频、表情专辑等微信生态内进行推广。这为定制方提供了更多机会，使其能够在微信生态内高效流通。

要开通付费封面功能，定制方需满足以下条件:已开通封面平台的企业或个人账号（个人账号需完成实名认证），近1年内定制并发放至少1款封面，且近3年内无严重违规记录。满足条件的定制者需由平台账号管理员访问封面平台官网，点击相关选项完成开通流程。

定制的付费封面需经过平台审核，审核结果将通过微信公众号「微信红包封面」和邮件通知。审核通过后，定制方可以选择定价并上架付费封面，生成发放材料进行售卖。此外，视频号视频、公众号文章、表情专辑等已支持通过官方组件发放付费封面。

付费封面的收入计算方式为:原始收入（由用户兑换时产生的热度值换算而来）减去有争议收入(若有)、技术服务费以及腾讯依法须代扣代缴代征的税款(若有)。平台按照单个封面定价收取技术服务费，具体标准为:单个封面收入≥50热度值时，按每个封面订单的20%收取;单个封面收入<50热度值时，按每个封面订单1元收取。每月10号，平台将结算上个自然月的订单。个人主体账号可以直接提现至绑定的银行账户，企业主体账号则需邮寄结算单和发票或上传电子发票才可获取收入。

此外，用户兑换领取付费封面后，使用有效期为3个月，付费封面上架后即可用于发放，无发放时间限制。定制方可以登录平台，在「付费封面中心」查看整体的付费数据及单个封面的收入情况，也可按天或固定周期统计收入数据。

微信红包封面开放平台的这一新功能，为定制方提供了更多商业机会，同时也为用户提供了更多个性化的选择。

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