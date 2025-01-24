AI日报：百川智能深度思考模型Baichuan-M1-preview；OpenAI发布首个AI智能体Operator；HeyGen新增数字人运动控制功能

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1、百川智能发布全场景深度思考模型Baichuan-M1-preview 已在百小应上线

百川公司今日推出了Baichuan-M1系列模型，其中包括全场景深度思考模型Baichuan-M1-preview和开源医疗增强大模型Baichuan-M1-14B。这两款模型在技术创新和性能上均表现出色，尤其是Baichuan-M1-preview在多个权威评测中超越了竞争对手，展现出强大的深度思考能力和医疗循证模式，为医疗领域的应用提供了强有力的支持。

【AiBase提要:】 🧬 Baichuan-M1-preview是国内首个具备语言、视觉和搜索推理能力的模型，表现优异。 🏥 Baichuan-M1-14B在医学知识和临床能力评测中超越了更大参数量的模型，医疗能力强大。 🚀 百川公司通过开源Baichuan-M1-14B，旨在激发创新力量，推动医疗技术的广泛应用。

2、OpenAI发布首个AI智能体Operator，首批面向ChatGPT Pro用户

OpenAI最新推出的AI代理Operator旨在帮助用户在网络上执行多种任务，初步面向ChatGPT Pro用户。该工具结合了先进的视觉能力和强化学习，能够与网页进行交互并具备自我纠正功能。Operator在设计上注重安全性，确保用户在处理敏感信息时能保持控制。

【AiBase提要:】 🌐 OpenAI 推出 “Operator” AI 智能体，帮助用户在线执行任务，首批面向 ChatGPT Pro 用户。 🖱️ Operator 可以通过浏览器与网页交互，具备自我纠正和用户控制的功能，确保安全性。 🤝 OpenAI 与多个知名公司合作，致力于满足现实需求，同时计划未来扩展至更多用户。 详情链接:https://openai.com/index/introducing-operator/

3、HeyGen推出数字人运动控制功能 能弹乐器还能跳舞

HeyGen最新发布的数字人运动控制系统实现了虚拟形象的大幅度肢体动作操控。这项技术突破使得数字人不仅能够完成基础的微表情，更能流畅地执行复杂的肢体动作，如弹奏乐器和舞蹈表演。通过引入运动学控制算法，动作响应延迟降低至12毫秒，极大提升了视频制作效率。

【AiBase提要:】 🎹 HeyGen的数字人运动控制系统实现了虚拟形象的复杂肢体动作操控，能够流畅执行弹奏乐器和舞蹈表演。 💡 该系统通过深度神经网络生成虚拟形象，支持实时生成超过200个关节点位数据，展现类生物力学特征。 🚀 视频制作效率提升约47%，动态场景制作成本降低至传统方式的1/8，未来将整合触觉反馈模拟。 详情链接:https://app.heygen.com/

4、Perplexity 推出Android移动助手 可写电子邮件、预订晚餐

Perplexity最近推出了一款新的AI助手，专为Android用户设计，能够执行多种任务，如撰写电子邮件、设置提醒和预订晚餐。该助手具备多模态功能，能够识别屏幕内容和通过相机识别周围事物，提升了用户的操作便利性。在实际体验中，助手的反应速度和准确性都令人印象深刻，虽然目前仍在扩展支持的应用程序和功能，但其潜力已显而易见。

【AiBase提要:】 🌟 助手支持撰写邮件、设置提醒和预订餐厅等多种功能。 📱 具备多模态功能，能够识别屏幕内容和通过相机识别周围事物。 🚀 目前支持Spotify、YouTube和Uber等应用，功能仍在不断扩展中。

5、元象推出智能数字人平台「元象日播」

深圳元象信息科技有限公司推出的智能数字人平台“元象日播”以其高自然度的定制能力和实时交互功能，为品牌展示和内容生产提供了创新解决方案。该平台的集成工具使用户能够快速搭建直播空间，并通过自研大模型实现观众互动，显著提升用户体验。

【AiBase提要:】 🎥 元象日播平台提供一站式直播工具，用户可快速搭建专业直播空间。 🗣️ 通过音色克隆技术，用户可轻松定制个性化的数字人形象和声音。 📈 该平台已在多个行业广泛应用，显著提高了客户的销售转化率。

6、300倍体积缩减!Hugging Face推SmolVLM模型:小巧智能，手机也能跑

Hugging Face推出的SmolVLM模型以其小巧的体积和卓越的性能，引领了AI技术的新潮流。该模型不仅能在手机等小型设备上运行，其性能更是超越了需要大型数据中心支持的前辈模型Idefics80B，标志着实用AI部署的重大进展。

【AiBase提要:】 🌟 SmolVLM模型能在手机上运行，性能超越300倍大的Idefics80B模型。 💰 SmolVLM模型帮助企业显著降低计算成本，处理速度达到每秒16个实例。 🚀 该模型的技术创新让小型企业和初创公司能够在短时间内推出复杂的计算机视觉产品。 详情链接:https://huggingface.co/blog/smolervlm

7、中国联通发布元景思维链大模型:性能超越GPT-4

中国联通近日推出了元景思维链大模型，标志着其在人工智能领域的重要进展。这款央企开源的通用思维链大模型展现了卓越的慢思考能力和多场景推理能力，其性能在多个测评中超越了目前最好的通用语言模型，如OpenAI的GPT-4。

【AiBase提要:】 🚀 元景思维链大模型是中国联通首款央企开源的通用思维链大模型，具有强大的慢思考和推理能力。 📊 在主流榜单测评中，该模型表现超越了OpenAI GPT-4和其他顶尖语言模型，显示出其竞争力。 🔍 模型实现了任务和难度自适应，提升了回答效率和准确性，已成功应用于多个领域。 详情链接:https://github.com/UnicomAI/Unichat-32B-c1.git

8、发烧友!一国外软件工程师买下OGOpenAI.com域名并重定向至DeepSeek

最近，软件工程师安纳奈・阿罗拉以极低的价格购买了域名OGOpenAI.com，并将其重定向至中国AI实验室DeepSeek。DeepSeek在开源AI领域的突破性进展引发了广泛关注，其AI模型在某些基准测试中表现优于OpenAI的o1模型。与此形成对比的是，OpenAI在发布强大模型时显得相对谨慎，面临来自行业的批评。

【AiBase提要:】 🌐 安纳奈・阿罗拉购买OGOpenAI.com域名，并重定向至DeepSeek。 📊 DeepSeek的AI模型在某些基准测试中表现优于OpenAI的o1模型。 🔍 OpenAI因未能发布强大模型而受到批评，面临来自行业的质疑。

9、OpenAI CEO宣布ChatGPT免费版将引入o3-mini，效率翻倍!

OpenAI首席执行官山姆·奥特曼宣布，ChatGPT的免费版将升级为全新的o3-mini模型，旨在提升用户体验并满足日常需求。付费用户将获得更多使用机会，增强生产力。此举不仅推动了人工智能的民主化，也为数百万用户提供了前沿技术的接入，同时确保了付费用户的价值体验。

【AiBase提要:】 🌟 免费用户将享受到新升级的o3-mini模型，提供更快的响应速度。 💼 付费用户将获得更多的o3-mini使用机会，提升生产力。 📈 OpenAI致力于推动人工智能的民主化，确保更多用户享受前沿技术。

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