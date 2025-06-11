AI日报：豆包大模型1.6发布；OpenAI推o3-pro模型、o3价格暴降80%；Figma官方MCP重磅上线

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1、火山引擎正式发布豆包大模型1.6和豆包·视频生成模型Seedance1.0pro

在FORCE原动力大会上，火山引擎推出了豆包大模型1.6和Seedance1.0pro视频生成模型，标志着AI云原生全栈服务的全面升级。豆包大模型1.6在功能和性能上均有显著提升，价格更具竞争力，而Seedance1.0pro在视频生成领域表现出色。

【AiBase提要:】 🔥 豆包大模型1.6采用统一定价模式，大幅降低使用成本。 🎥 Seedance1.0pro视频生成模型在文生视频和图生视频领域处于领先地位。 🌟 提供“边想边搜”和“DeepResearch”功能，大幅提升工作效率。

2、OpenAI 推出 o3-pro AI 模型:更高的可靠性与工具集成，但速度有所牺牲

OpenAI 发布了最新o3-pro AI模型，专注于提高可靠性和工具集成，但响应速度较慢且成本较高。

【AiBase提要:】 🌟 o3-pro 提供高可靠性与精准度，适合复杂问题处理，但响应速度较慢。 💰 使用成本高昂，可能限制部分开发者的尝试意愿。 💻 支持多种工具功能，如网页搜索、文件分析、视觉输入推理等，但尚不支持图像生成。

3、Figma官方MCP重磅上线!设计到代码一键转换，革新开发工作流

Figma推出了Dev Mode MCP服务器的Beta版，通过标准化协议将设计数据直接传递给AI编码工具，显著提升设计到代码的转换效率与准确性。

【AiBase提要:】 ✨Figma Dev Mode MCP Beta版支持设计数据实时传递至AI编码工具，消除手动步骤和误差。 🌐MCP作为‘USB-C接口’，提高代码输出保真度和一致性，促进设计与开发深度融合。 🤝Figma Make与MCP结合，提供从原型设计到生产级代码的完整工作流，挑战行业竞争者。 详情链接:https://www.figma.com/blog/introducing-figmas-dev-mode-mcp-server/

4、AI图像生成新王者!Krea1发布，免费试用解锁无限创意

Krea AI推出了首款图像生成模型Krea1，解决了传统AI图像生成中的纹理、对比度和构图问题，并支持个性化定制，为艺术创作提供了更高的自由度。

【AiBase提要:】 ✨ Krea1通过技术创新实现高度逼真的纹理和多样化风格表达，适用于各种创作需求。 🎨 支持风格参考和定制化训练，用户可上传样本或数据集生成符合特定审美的图像。 🌟 提供免费测试版，降低技术门槛，让设计师和普通用户轻松体验AI艺术创作。

5、火山引擎豆包日调用量突破16.4万亿，市占率高达46.4%

在‘火山引擎FORCE原动力大会’上，谭待披露了豆包大模型的显著增长数据，并强调其在多个领域的广泛应用。火山引擎凭借强大的技术实力和市场占有率稳居国内领先地位，未来将继续深化AI技术的应用。

【AiBase提要:】 🔥 截至2025年5月底，豆包大模型的日均tokens调用量达16.4万亿，较初期增长137倍。 📊 火山引擎占据国内46.4%的大模型市场份额，位居榜首。 🚀 未来将加大研发投入，推动AI能力更广泛地融入企业业务。

6、法国 AI 实验室 Mistral 发布全新推理模型 Magistral，Small 版已开放下载

Mistral 推出了其首个推理模型系列 Magistral，包括 Small 和 Medium 两个版本，分别在不同平台上可用。Magistral 在多语言支持和答题速度上具有优势，但其性能在某些基准测试中未超越竞争对手。

【AiBase提要:】 🚀 Magistral 推出推理模型系列，Small 已开放下载，Medium 处于预览阶段。 🌍 支持多语言，答题速度快，适用于多种企业应用场景。 📊 Magistral 性能在部分基准测试中不及竞争对手，但有独特优势。 详情链接:https://mistral.ai/news/magistral

7、苹果新系统引入ChatGPT，图乐园支持吉卜力风格 AI 生图

苹果在iOS26、iPadOS26和macOS26系统中升级了图乐园功能，整合了ChatGPT的图像生成能力，新增多种艺术风格如吉卜力动漫风格，提供多样化的创作选择。用户可通过文本描述或照片生成图像，但生成速度较慢且有内容限制，免费用户生成次数有限。

【AiBase提要:】 ✨新增吉卜力动漫风格等多风格选项，创作选择更多样化。 🎨通过文本或照片生成图像，AI助力艺术创作。 💰免费用户生成次数有限，需升级付费账户获得更多机会。

8、OpenAI放大招!o3价格暴降80% ，o3-pro强势上线

OpenAI大幅下调o3模型价格，并推出高性能的o3-pro模型，显著降低了开发者的使用成本，引发AI市场的激烈竞争。

【AiBase提要:】 o3模型价格下调80%，现价格与GPT-4o相当甚至更低，大幅降低开发者成本。 新推出的o3-pro模型针对高可靠性需求，定价合理，已在ChatGPT Pro和Team用户中上线。 o3在多个基准测试中表现优异，降价后将推动更多创新应用，而o3-pro为企业用户提供高性能选择。 详情链接:https://platform.openai.com/docs/models/o3

9、Hugging Face发布开放权重模型贡献榜:中国团队Qwen与DeepSeek跻身TOP15

全球知名开源AI平台Hugging Face发布了开放权重模型贡献榜，中国团队Qwen和DeepSeek成功入围前15名，彰显了中国在全球开源AI领域的技术实力与影响力。

【AiBase提要:】 阿里云支持的Qwen团队凭借Qwen3系列模型在指令跟随和代码生成任务中的卓越表现，位列开源大语言模型前列。 DeepSeek以高性能低成本的R1系列模型闻名，并在特定领域展现竞争优势，其轻量化版本在数学测试中击败Google Gemini2.5Flash。 Qwen计划探索多模态技术，DeepSeek将推出R2模型，持续推动AI创新，获得全球认可。 详情链接:https://huggingface.co/spaces/cfahlgren1/model-release-heatmap

10、阿里开源MaskSearch!AI学会主动搜索+多步推理，复杂问题精准破解

阿里通义实验室开源了全新预训练框架MaskSearch，通过检索增强掩码预测（RAMP）和强化学习技术，显著提升AI在复杂问题解决中的表现。

【AiBase提要:】 ✨ MaskSearch通过RAMP机制让AI主动搜索与多步推理，提升模型在开放域问答和复杂推理任务中的表现。 🌟 DAPO算法结合格式奖励与回答奖励，优化AI生成答案的准确性和逻辑性，使小型模型性能媲美大规模模型。 🌐 MaskSearch完全开源，支持多种模型，推动智能搜索与推理技术在教育、医疗等领域的广泛应用。 详情链接:https://github.com/Alibaba-NLP/MaskSearch

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