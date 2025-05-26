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AI日报：昆仑万维天工智能体APP上线;谷歌重磅发布三大Gemma模型变体;字节推出开源多模态模型BAGE

2025-05-26 16:13 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、全球首款Office智能体APP!昆仑万维天工超级智能体APP上线

昆仑万维集团推出全球首款基于AI Agent架构的Office智能体手机应用，天工超级智能体APP通过四大智能体协同工作，重新定义移动办公效率，支持跨端协同和私人知识库搭建，未来还将扩展至更多领域。

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【AiBase提要:】

✨ 天工超级智能体APP是全球首款基于AI Agent架构的Office智能体手机应用，重新定义移动办公效率。

💻 支持跨端协同和私人知识库搭建，实现文档、PPT、表格和通用智能体的高效协作。

🌍 计划扩展至教育、医疗、法律等垂直领域，并优化多语言支持，覆盖更多市场。

2、最新研究:ChatGPT 助力中小学生学习成效提升近87%

研究表明，利用 ChatGPT 等大型语言模型可显著提升 K12阶段学生的学习成绩，整体提升达86.7%，并能增强高阶思维能力。

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【AiBase提要:】

✨ 使用 ChatGPT 学生学习成绩平均提升0.867个标准差，涵盖多学科。

🧠 学生高阶思维能力提升0.457个标准差，推理与创新能力得到增强。

📚 能减轻学生精神负担，提升学习积极性，尤其在技能课程中表现突出。

3、谷歌通过 Gemini 应用扩展了其热门新视频机型 Veo3的访问权限

谷歌的AI视频生成工具Veo3在发布后迅速扩展到全球更多地区，但未涵盖欧盟。Gemini Pro和Ultra用户享有不同配额，Veo3虽受关注但也引发对虚假信息传播的担忧。

【AiBase提要:】

🌟 Veo3现支持71国用户，但欧盟暂未开放。

🎥 Gemini Ultra用户每月享125次生成机会，Pro用户仅10次。

⚠️ 能生成逼真虚假内容，可能威胁信息真实性。

4、谷歌重磅发布三大Gemma模型变体，AI医疗、手语翻译与海豚语言解锁新可能!

谷歌推出了MedGemma、SignGemma和DolphinGemma三款基于Gemma架构的人工智能模型，分别针对医疗、手语翻译和海豚语言研究领域，展示了AI技术在跨领域应用的巨大潜力。

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【AiBase提要:】

🌟 MedGemma革新医疗AI，助力精准诊疗，提供多模态和文字推理两种模型。

🗣️ SignGemma专注手语翻译，支持ASL到英语，促进无障碍沟通。

🐬 DolphinGemma解析海豚语言，探索跨物种交流，为科学研究提供新工具。

5、AI教育革命!VideoTutor一句话即可生成K12定制教学视频

作为一款创新的AI教育工具，VideoTutor凭借其强大的一键生成功能和多语言支持，为K12教育和SAT备考带来了全新的学习体验。

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【AiBase提要:】

🌟 一键生成个性化教学视频，输入问题或上传截图即可获得直观易懂的讲解。

🌍 支持多语言生成，灵活适配不同年级和语言需求，打破语言障碍。

📚 教学内容逻辑清晰，视觉效果直观，有效提升学习效率，减轻教师备课负担。

6、字节跳动推出开源多模态模型BAGE

字节跳动发布了最新开源多模态基础模型BAGEL，该模型在图像理解和生成方面表现出色，超越了许多主流开源视觉语言模型，展示了强大的文本转图像生成能力和复杂的图像编辑功能。

【AiBase提要:】

✨ BAGEL基于70亿参数规模，超越主流VLM如Qwen2.5-VL和InternVL-2.5，在图像理解、生成和编辑任务中表现卓越。

🌐 模型采用混合变压器-专家结构，支持高效多模态预训练，具备文本转图像生成能力，媲美专业生成器Stable Diffusion3。

🤝 提供开源模型、评估脚本、使用文档及Gradio WebUI，鼓励社区参与优化并推动模型进步。

详情链接:https://github.com/ByteDance-Seed/Bagel

7、AI开发神器Rork:一句话打造iOS+Android应用，零编程也能当开发者!

Rork是一款AI驱动的无代码开发工具，通过自然语言描述即可生成完整应用，支持iOS和Android双平台，极大降低开发门槛。

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【AiBase提要:】

✨一键生成应用:无需编程经验，用自然语言描述即可快速生成功能齐全的应用。

📱跨平台支持:基于React Native技术，同时支持iOS和Android，提供原生体验。

🌟智能集成后端:自动整合Supabase、Firebase等数据库，简化开发流程。

详情链接:https://rork.com/

8、AI新手福音!AingDesk一键打造智能助手，多模型对话即将引爆

AingDesk是一款对新手友好的AI助手构建工具，支持本地知识库、联网搜索、智能体构建及多模型对话等功能，降低了AI助手开发的技术门槛，使更多人能参与其中。

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【AiBase提要:】

🌟零门槛设计，无需编程经验即可快速构建个性化智能助手。

🌐支持本地与云端灵活部署，兼顾隐私保护与高效性能。

💬联网搜索与智能体构建功能强大，即将推出多模型对话功能提升响应质量。

详情链接:https://github.com/aingdesk/AingDesk

9、Claude4登陆Amazon Bedrock 企业AI的‘最后一公里’打通了

Anthropic 推出最新Claude4系列大模型，包含 Claude Opus4和 Claude Sonnet4，分别面向高复杂性和高并发场景。两款模型均支持强大的上下文理解和多步推理能力，在多个行业测试中表现优异。

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【AiBase提要:】

🌟Claude4系列新模型Claude Opus4和Claude Sonnet4在Amazon Bedrock平台上线，标志着Agentic AI进入企业级应用新时代。

🚀Claude Opus4被誉为‘全球最佳编码模型’，适合高复杂性任务，Sonnet4则优化了推理和编码能力，适合高并发场景。

🌐开发者可通过Amazon Bedrock统一API访问Claude4系列，实现与多种主流模型的无缝切换，显著提高任务完成率和执行精度。

10、Youware重磅更新:MCP加持一键生成复杂网页，AI建站进入新时代!

Youware通过深度集成Model Context Protocol （MCP），显著提升了网页生成的能力与效率，推出积分系统和社区功能，为用户带来更便捷的创作体验。

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【AiBase提要:】

✨通过MCP实现智能化网页生成，用户只需简单提示即可一键生成复杂网页。

🌟推出积分系统和社区功能，为创作者提供收益激励和互动平台。

💻简化建站流程，降低门槛，支持多种MCP服务，提升用户体验。

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