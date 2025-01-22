雷军：小米将积极配合国补政策 全力保证供货

站长之家（ChinaZ.com）1月22日 消息:近日，央视新闻就数码产品纳入国家补贴政策进行了专题报道，小米公司作为受访企业之一，其代表王腾接受了采访。

小米创始人雷军在社交媒体上明确表示，小米将积极响应国家补贴政策，全力确保产品供应稳定。他强调，小米将不遗余力地配合政策实施，以满足消费者对高质量数码产品的需求。

小米集团中国区总裁卢伟冰透露，自国家补贴政策实施以来，小米手机的日销量已达到政策实施前的四倍，同时，门店的客流量也实现了55%的显著增长。这一数据不仅体现了消费者对小米产品的青睐，也反映了国家补贴政策对市场的积极拉动作用。

此外，王腾还分享了小米K80系列的销售佳绩。他表示，K80系列销量在短时间内实现了环比大幅增长，成为国家补贴政策下的明星产品之一。

据了解，此次国家补贴政策覆盖了手机、平板、智能手表/手环等三大类数码产品，只要单件销售价格不超过6000元，消费者均可享受15%的补贴优惠。小米旗下的多个品牌和产品，包括小米手机、REDMI手机、平板、智能手环、智能手表等，均在此次补贴政策覆盖范围内。

具体而言，参与国家补贴的小米明星产品包括小米15系列、小米14系列、小米MIX Flip手机，以及REDMI K80系列、REDMI Turbo4、REDMI Note14Pro等手机产品;小米Pad7Pro、小米Pad6S Pro、REDMI Pad Pro等平板产品;还有小米Watch S4、REDMI Watch5、小米手环9Pro、小米手环9等智能手表/手环产品。

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