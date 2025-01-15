周鸿祎参演AI短剧开拍 纳米AI搜索节约大量拍摄成本

站长之家（ChinaZ.com）1月15日 消息:近日，国内首部AI短剧在西安正式开机，该剧由360集团创始人周鸿祎参与拍摄并出演。据周鸿祎在其短视频平台透露，这部短剧共约60集，以穿越为题材，计划于春节期间上线，为观众带来一场科技与想象的盛宴。

周鸿祎表示，这部AI短剧不仅是一部真正的科技作品，更是一部正能量的剧集。他剧透称，剧情紧凑且精彩，不会陷入俗套的狗血情节，值得观众期待。

该剧的制作团队汇集了国内优秀的AI制作专家和知名智能硬件厂商，采用了前沿的AI技术来打造特效画面。其中，纳米AI搜索的图生视频功能在剧中发挥了重要作用，不仅极大地节约了拍摄成本，还呈现出远超传统“5毛特效”的视觉效果。

值得一提的是，在短剧开拍前，周鸿祎曾在短视频平台上公开为该剧选拔女一号演员，要求年龄在20岁至40岁之间，气质出众，身高在170厘米至175厘米之间。这一消息引起了广泛关注，众多网友积极参与选拔活动。

此次周鸿祎参演AI短剧，不仅展现了他对科技与文化融合的独到见解，也为观众带来了全新的视听体验。随着该剧的开机拍摄，相信在不久的将来，这部充满科技与想象力的AI短剧将成为观众热议的话题。

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