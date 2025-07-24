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华为MatePad Pro 12.2英寸发布：售价3999元起

2025-07-24 15:15 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月24日 消息:今日下午，华为正式发布了备受瞩目的MatePad Pro12.2英寸平板，以其卓越的性能和创新功能，再次引领平板市场新风尚。这款新品平板不仅搭载了业界领先的鸿蒙5系统，更在屏幕显示、生产力工具、交互体验等方面实现了全面升级，起售价仅为3999元，将于7月30日正式发售。

华为MatePad Pro12.2英寸采用了12.2英寸的OLED全面屏，屏幕比例达到3:2，分辨率高达2800x1840，配合双层OLED架构设计，实现了业界最高的2000尼特亮度，为用户带来极致的视觉享受。在性能方面，该平板出厂即搭载鸿蒙5系统，并适配了多款鸿蒙电脑应用，如WPS、万兴脑图、剪映等，让平板成为真正的专业生产力工具。同时，更聪明的小艺智能体也加入其中，为用户提供前所未有的高效与丝滑体验。

华为MatePad Pro 12. 2 英寸发布：最强鸿蒙 5 平板 3999 元起

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除了强大的软件支持，华为MatePad Pro12.2英寸在交互体验上也进行了全面升级。新品拥有全新分屏摘要功能，无需拖拽即可一键完成总结，大大提高了工作效率。同时，该设备还深度适配了手写笔HUAWEI M-Pencil Pro，新增AI功能快捷入口，用户只需轻捏笔身就能唤起小艺，支持即圈即搜，让创作更加便捷。自由多窗、全景多窗等创新功能的加入，更是实现了4个应用的前台显示和自由切换，让用户在写报告、查资料时能够多开窗口、秒切应用，顺畅自如。

在绘画体验方面，华为MatePad Pro12.2英寸同样表现出色。新品升级了天生会画功能，全新的立体油画笔刷可以模拟真实水粉、丙烯在纸纹上的颜料堆积感，笔触所及，与真实油画质感几近一致。新增的动画功能更是让画作活灵活现地动起来，用户还能调节帧与帧之间的变化速度，为静态的数字画作增添了生命力。

规格方面，华为MatePad Pro12.2英寸内置了10100mAh的大容量电池，重量约为508g，轻薄便携。前置800万像素摄像头，后置5000万主摄和800万超广角摄像头，满足用户多样化的拍摄需求。同时，该平板还支持Wi-Fi7技术，集成侧边指纹识别功能，搭载华为悦彰技术，为用户带来身临其境的观影体验。

除了平板本身，华为还为MatePad Pro12.2英寸打造了全新的手写笔M-Pencil Pro，售价为699元，将于8月8日上市发售。这款手写笔具备专业的绘画体验，支持16384级压感，能感应到用户从轻轻描边到用力涂色的所有力度变化。搭配全新的侧旋功能，笔刷随着手写笔同步旋转，让创作更加真实自然。用户还可以根据不同场景更换绘画笔尖、微字笔尖、书写笔尖，满足多样化的创作需求。

此外，MatePad Pro12.2英寸还能搭配华为星跃键盘使用，进一步提升用户的生产力体验。这款键盘支持用户单独选购，为用户提供了更多的选择空间。

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