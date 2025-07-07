小米YU7首批交付 雷军为车主开车门：感谢大家信任支持

站长之家（ChinaZ.com）7月7日 消息:昨日，小米YU7电动汽车迎来了首批车主的交付时刻，现场气氛热烈非凡。小米科技创始人雷军亲自出席交付活动，以实际行动诠释了企业对用户的重视与关怀。

在交付仪式上，雷军不仅与每一位车主亲切合影留念，更以90度的鞠躬表达了对车主们的诚挚感谢。他还亲自为车主献上鲜花，完成交车仪式，这一系列温馨而庄重的举动，让在场的每一位车主都感受到了小米品牌的温度与诚意。

雷军在社交媒体上发文表示，他衷心希望小米YU7能够成为每一位热爱生活的用户探索美好世界的得力伙伴，陪伴他们解锁更多精彩体验。这番话语，不仅传递了小米对产品的自信，更彰显了品牌对用户生活的深度关怀。

回想起此前小米SU7上市时，雷军亲自为车主交车的场景便曾一度冲上热搜榜，引发广泛关注。特别是“千亿CEO给我开门”的温馨画面，更是火爆全网，成为了一段佳话。对此，雷军曾回应称，给车主开门这件事情其实很简单，他只是想单纯地表达对车主的感谢之情，没想到会在网上引起如此大的反响。

此次交付的小米YU7，自6月26日上市以来便备受瞩目。该车售价区间为25.35万至32.99万元，共推出三款车型，以满足不同消费者的需求。在外观设计上，小米YU7延续了家族式的设计语言，全系标配天际屏全景显示、连续阻尼可变减振器、激光雷达以及后排135度豪华电动座椅等高端配置，展现了小米在智能电动汽车领域的深厚底蕴。

动力方面，小米YU7同样表现出色。全系标配800V碳化硅高压平台和V6s Plus电机，为车辆提供了强劲的动力支持。其中，标准版车型的续航里程更是达到了835公里，有效缓解了用户的里程焦虑问题。

市场反响方面，小米YU7的表现同样令人瞩目。上市仅3分钟，大定订单便突破了20万台;1小时内，这一数字更是飙升至28.9万台。如此热烈的市场反响，不仅证明了小米YU7的产品实力，更彰显了消费者对小米品牌的信任与支持。

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