微软研究发现“无限工作日”正在降低效率：AI或成解药，也可能是加速剂

还记得疫情封锁期间，许多企业曾高喊要开启“工作与生活平衡”的新时代吗？不过，微软比较新的研究显示，这一承诺不仅没兑现，反而走向了反面——越来越多的人正陷入“无限工作日”的深渊，每天工作时间超过 12 小时，甚至连周末都无法真正休息。这种趋势正严重影响员工的生产力。

在 2025 年 6 月发布的《微软工作趋势指数特别报告》中，研究者警告称，如今许多上班族的工作日仿佛没有尽头：早上 6 点就已开始处理邮件，晚上 8 点后依然在开会，周末也不例外。

这份报告基于全球数以万亿计、经过匿名处理的Microsoft365 用户行为数据，发现每天早上 6 点上线的人中有40%已经在查看邮件、规划当天的事务。而公认较具生产力的时间段——上午 9 点到 11 点、下午 1 点到 3 点，却被各种会议占满，导致员工无法专注于有效任务。上午 11 点还是消息高峰期，实时聊天、日程会议、频繁切换应用让人应接不暇。

更令人忧心的是，“加班文化”愈演愈烈。与去年相比，晚上 8 点后举行的会议增长了16%。平均每位员工在下班时间之外仍发送超过 50 条消息，到晚上 10 点时，仍有近三成（29%）的员工在查看邮件。

而本应属于休息的周末也没逃过“办公侵袭”：约有20%的员工在周六、周日前中午就开始处理邮件，超过5%的人在周日晚上依然在发邮件。

数据显示，普通微软 365 用户每天平均要应对 117 封邮件和 153 条Teams消息，几乎每两分钟就会被会议、邮件或通知打断一次。难怪近一半员工，以及超过一半的管理层都表示工作节奏混乱、碎片化严重。

对此，微软提出：人工智能可能是终结“无限工作日”的关键。公司建议利用AI代理人（Agent）来自动处理低价值任务，遵循“80/ 20 法则”，即20%的任务产出80%的效果。此外，企业应从僵化的组织结构转向以结果为导向、由AI增强的敏捷团队。

不过，报告虽然多次强调AI代理人的重要性，却并未提及这些工具可能会对人类岗位带来的冲击。

事实上，关于“过劳伤效率”并非初次被提及。另一项研究指出，较具生产力的工作模式是“75/33”节奏——连续工作 75 分钟后休息 33 分钟。此外，报告还指出，在办公室中进行诸如闲聊、走动等“非正式中断”，反而比居家连续作战更能激发效率。

现在的上班族正在被“永不下线”的工作节奏拖垮，而AI，是救命稻草，还是加速内卷的引擎？这恐怕才是企业和员工都必须正视的问题。

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