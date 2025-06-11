怎么更新 iOS 26 测试版？

图源：苹果官网截图

你想体验 iOS 26 测试版吗？以下是你需要了解的全部内容，以及，为什么它值得一试！在本文中，我们将介绍 iOS 26 测试版有何值得升级之处、以及安装它之后会发生什么。我们开始吧！

何为 iOS 26 测试版？

iOS 26 测试版是苹果在 2025 年 WWDC 大会上发布的下一代 iPhone 操作系统的预发布版本。它引入了许多重大升级，最引人注目的是全新的 “Liquid Glass”（液态玻璃）界面设计语言，以及“Apple Intelligence”的加入，带来更强大的人工智能能力。

这个测试版允许开发者测试他们的应用程序是否兼容新系统，同时也为普通用户提供了抢先体验的机会，比如实时翻译、更智能的通话处理功能，以及更丰富的个性化选项。不过需要提醒的是，测试版系统本身并不稳定，可能存在漏洞或兼容性问题，稍后我们会详细介绍这些问题。

iOS 26 测试版是免费的吗？

是的，iOS 26 测试版，包括开发者测试版，现在是免费的。以前，开发者测试版只对加入 Apple 开发者计划的付费用户开放，年费为 99 美元。但自 2023 年起，苹果改变了政策，允许任何使用普通 Apple ID 的用户注册免费的 Apple 开发者计划，从而获得测试版的使用权限。

虽然付费会员依然能获得更完整的开发工具和技术支持，但测试版系统本身对所有注册的开发者用户都是免费的。因此，答案是“是的”，你完全可以免费试用 iOS 26 测试版。

如何获取 iOS 26 测试版？

如果你想安装 iOS 26 测试版，按照以下步骤操作即可：

备份你的设备（非常重要）

在继续之前，务必将 iPhone 完整备份至 iCloud 或电脑，因为测试版系统可能不稳定，容易出现问题。

注册 Apple 开发者计划

用 Safari 浏览器打开 developer.apple.com/account，使用你的 Apple ID 登录。接受 Apple 开发者协议条款后继续操作。注意：你无需付费即可获得测试版访问权限，不要上当受骗。

启用测试版更新功能

注册完成后，打开 iPhone 的“设置”>“通用”>“软件更新”。

选择开发者测试版

点击“测试版更新”，然后从屏幕上出现的选项中选择“iOS 26 Developer Beta”。

下载并安装

返回“软件更新”界面，iOS 26 开发者测试版现在应该可以下载了。点击“下载并安装”，按照提示完成安装过程。完成后，你就可以体验 iOS 26 测试版啦！

现在，你可以自己试试看啦~

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