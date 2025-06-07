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周鸿祎：准备干掉360整个市场部，每年能省几千万

2025-06-07 16:14 · 稿源：站长之家

6月6日晚，360集团创始人、董事长周鸿祎在其个人自媒体账号发文称，“我准备干掉360整个市场部，这样一年可以给公司省下几千万。”

他表示从当天起，要做一个挑战，一个人完成一场完整的新产品发布会。“听起来像天方夜谭，但这次我准备动真格的了。”

周鸿祎称，过去做一个产品发布会，需要市场部几十号人，忙活大半个月，费时费力费钱，还让他不满意，这次他自己一个人全包了。

周鸿祎还称，这不是一拍脑袋就做的决定，距离6月11号发布新的 AI 搜索智能体还有5天，这次挑战的核心是就要验证一下，AI到底是不是能让人变成比较优秀个体。他还表示，变成比较优秀个体不是让人变得多聪明，而是可以指挥一堆智能体帮你做事，这些智能体能替代原来的很多员工的工作。

“我一个人可以领导100个智能体，我的能力就加大了100倍。”“这事如果干成了，360市场部也可以全部转岗到其它部门或者都给我编智能体去。把每年省下来的几千万成本，全部投入到国家安全和AI的产品研发上。”周鸿祎在视频里这么说。

据周鸿祎早前视频介绍，他提到的即将发布的纳米 AI 比较优秀搜索，本质上是一款 AI 搜索类的比较优秀智能体，不同于以往的 AI搜索只能生成文字答案，纳米AI 比较优秀搜索可以在没有人工干预的情况下自主进行思考、直接调用浏览器和外部工具自动执行任务，比如 AI操作浏览器访问网页，访问小红书、淘宝、京东、国外医疗论文库等外部网站;纳米 AI 比较优秀智能体生成的结果除了PPT、PDF、文档或表格这类传统样式，还会自动编程生成专家级的分析报告或者互动网页;同时也具备文字生成图片、文字生成视频能力。

据AI产品榜数据显示，周鸿祎所称的纳米AI 搜索4月访问量位居全球 AI 产品总榜的第六名，全球排名靠前大AI网站，国内只有DeepSeek和纳米AI搜索上榜。纳米 AI 也是目前国内访问量比较高的 AI 搜索网站。

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