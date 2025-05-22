OpenAI 进军硬件领域，将收购 Jony Ive 的 AI 创业公司

站长之家(ChinaZ.com) 5月22日 消息:在周三发布于社交平台 X（原 Twitter）的一段视频中，OpenAI 首席执行官山姆·奥特曼（Sam Altman）与前苹果首席设计师 Jony Ive（曾设计 iPhone 等旗舰产品）共同公布了一项合作计划：打造下一代 AI 智能设备。

AI 软件巨头 OpenAI 宣布，将与 Ive 一年前创办的 AI 硬件初创公司 io 合并。这家低调的公司专注于 AI 设备开发。视频中透露，奥特曼与 Ive 已经“秘密”合作了两年。根据协议，Ive 及其设计公司 LoveFrom 虽将保持独立运营，但将担任 OpenAI 的创意角色。

OpenAI 在合并公告中表示：“io 团队专注于打造启发性、赋能性和实用性的产品，如今将与 OpenAI 合并，更紧密地与位于旧金山的研究、工程和产品团队协作。”但该公告并未透露更多细节。

值得注意的是，此消息发布正值谷歌年度开发者大会 I/O 仍在进行期间。

奥特曼在视频中表示：“我希望这些硬件是全民共享的，我希望人人都能拥有。”这与 OpenAI 本月初宣布转型为“公益公司（PBC）”时所表达的理念一致——让 AI 技术普及化、服务社会大众、推动整体福祉。

目前，大多数先进 AI 技术仍依赖昂贵、特定的硬件设备（如 iPhone 16），普通用户使用门槛较高。奥特曼希望，未来的 AI 硬件能够为社会带来“令人惊艳的丰富创造”，推动科学和技术的突破普及。

此次合并也回应了 OpenAI 近年来对硬件，尤其是可穿戴设备和机器人技术的兴趣。虽然 Humane Pin 和 Rabbit R1 等实验性 AI 设备市场表现不佳，但用于健康追踪的 AI 可穿戴设备却在快速发展。与此同时，主流厂商也在大力推出 AI 智能手机、笔记本和其他设备，市场竞争日益激烈。

目前还不清楚 OpenAI 头个硬件产品将聚焦于哪一品类。视频中提到，新款产品预计要到明年才会发布，奥特曼仅模糊地提到了一款原型机，并称其是“全世界见过最酷的科技产品”。

据《华尔街日报》报道，奥特曼与 Ive 曾讨论过开发相机设备与耳机等产品，但目前仍未有官方确认。

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