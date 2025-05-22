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OpenAI 进军硬件领域，将收购 Jony Ive 的 AI 创业公司

2025-05-22 09:47 · 稿源：站长之家

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OpenAI 正式宣布进军硬件行业。

站长之家(ChinaZ.com) 5月22日 消息:在周三发布于社交平台 X（原 Twitter）的一段视频中，OpenAI 首席执行官山姆·奥特曼（Sam Altman）与前苹果首席设计师 Jony Ive（曾设计 iPhone 等旗舰产品）共同公布了一项合作计划：打造下一代 AI 智能设备。

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AI 软件巨头 OpenAI 宣布，将与 Ive 一年前创办的 AI 硬件初创公司 io 合并。这家低调的公司专注于 AI 设备开发。视频中透露，奥特曼与 Ive 已经“秘密”合作了两年。根据协议，Ive 及其设计公司 LoveFrom 虽将保持独立运营，但将担任 OpenAI 的创意角色。

OpenAI 在合并公告中表示：“io 团队专注于打造启发性、赋能性和实用性的产品，如今将与 OpenAI 合并，更紧密地与位于旧金山的研究、工程和产品团队协作。”但该公告并未透露更多细节。

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值得注意的是，此消息发布正值谷歌年度开发者大会 I/O 仍在进行期间。

奥特曼在视频中表示：“我希望这些硬件是全民共享的，我希望人人都能拥有。”这与 OpenAI 本月初宣布转型为“公益公司（PBC）”时所表达的理念一致——让 AI 技术普及化、服务社会大众、推动整体福祉。

目前，大多数先进 AI 技术仍依赖昂贵、特定的硬件设备（如 iPhone 16），普通用户使用门槛较高。奥特曼希望，未来的 AI 硬件能够为社会带来“令人惊艳的丰富创造”，推动科学和技术的突破普及。

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此次合并也回应了 OpenAI 近年来对硬件，尤其是可穿戴设备和机器人技术的兴趣。虽然 Humane Pin 和 Rabbit R1 等实验性 AI 设备市场表现不佳，但用于健康追踪的 AI 可穿戴设备却在快速发展。与此同时，主流厂商也在大力推出 AI 智能手机、笔记本和其他设备，市场竞争日益激烈。

目前还不清楚 OpenAI 头个硬件产品将聚焦于哪一品类。视频中提到，新款产品预计要到明年才会发布，奥特曼仅模糊地提到了一款原型机，并称其是“全世界见过最酷的科技产品”。

据《华尔街日报》报道，奥特曼与 Ive 曾讨论过开发相机设备与耳机等产品，但目前仍未有官方确认。

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