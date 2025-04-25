OpenAI之后，雅虎也盯上了谷歌：我们将收购Chrome！

站长之家(ChinaZ.com) 4月25日 消息:雅虎搜索负责人 Brian Provost 于当地时间 24 日出席了在美国华盛顿特区联邦地方法院举行的谷歌反垄断审判，并表示：“如果谷歌出售 Chrome，雅虎已准备好推进收购事宜。” 他估计 Chrome 的市场价值达数十亿美元，并称 “Chrome 是网络上最重要的战略性资产”。随后他补充道：“我们将与 Apollo 一起推进收购。”

据悉，尽管雅虎正在开发自己的浏览器，但自美国司法部要求对谷歌进行结构性拆分的消息传出后，雅虎就已在内部对收购 Chrome 一事进行了考量。Provost 强调：“我们长期以来一直在为重返搜索市场做准备，获得浏览器将成为实现这一目标的关键转折点。”

这番言论是在谷歌搜索市场垄断地位的反垄断诉讼背景下发表的。此前，法官阿米特・梅塔（Amit Mehta）曾判定谷歌长期以来在互联网搜索市场维持着非法的垄断地位。目前，关于补救措施的程度的审理仍在继续。美国司法部和各州政府已提出包括强制出售 Chrome 在内的结构性拆分方案。

在此之前，OpenAI 也表达了收购 Chrome 的意向。因此，收购战演变成多家公司之间竞争格局的可能性大大增加。ChatGPT 负责人 Nick Turley 在同一场审判中表示：“我们当然会感兴趣，其他许多科技公司也会对收购 Chrome 感兴趣的。”

市场对 Chrome 的象征性和影响力予以关注。

根据全球浏览器市场份额调查机构 StatCounter 的数据，Chrome 目前在全球浏览器市场中占据约 65% 左右的份额。由于其将搜索和广告相结合的结构有利于获取用户数据，对于那些希望强化平台战略的大型科技公司来说，Chrome无疑是一项相当吸引力的收购资产。

特别是雅虎在 21 世纪初曾与谷歌一同主导搜索市场，但此后在竞争中逐渐落败，影响力急剧下降。2021 年，雅虎被 Verizon 出售给 Apollo，经历了又一次重大转变。此后，雅虎一直致力于重组业务，以重建搜索业务为目标。最近，雅虎正以包括搜索广告在内的数字资产部门为核心，加强盈利能力。

另一方面，脸书母公司 Meta、苹果、微软（MS）等公司虽然尚未表明官方立场，但也有观点认为，为了维持平台竞争力，它们也存在收购 Chrome 的可能性。Chrome 最终是否会被出售，将取决于美国法院未来的判决。

（举报）