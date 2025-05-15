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星巴克拟出售中国业务股份，以应对瑞幸挑战与营收下滑

2025-05-15 15:46 · 稿源：站长之家

星巴克

星巴克在中国市场增长乏力、面临瑞幸等激烈竞争之际，考虑出售部分股权，估值或达数十亿美元……

据外媒报道称，星巴克公司正在评估其中国业务的多种选择，其中包括可能出售部分股份，该项资产估值或达数十亿美元。

据彭博社援引知情人士报道，星巴克通过一家金融顾问公司本周已接触了一些科技企业和私募股权公司，征询其对中国业务及扩张计划的看法。

该行动背景是星巴克在中国 —— 其第二大市场 —— 面临着日益激烈的本土竞争对手挑战，尤其是瑞幸咖啡等公司快速抢占市场份额。尽管星巴克在中国已有约 7750 家门店，但其截至 3 月季度的中国市场营收约为 7.4 亿美元，相比之下，瑞幸同期营收为 12 亿美元。

星巴克首席执行官布莱恩·尼科尔（Brian Niccol）在 4 月的财报电话会议上曾表示：“我们仍长期看好中国市场，我们对如何实现这一增长持开放态度，因为我们认为中国未来对公司而言潜力巨大。”

此次潜在交易参考了麦当劳和百胜餐饮集团此前的做法，这两家公司曾将其中国业务部分股权出售给私募机构，以增强在当地市场的适应能力。

星巴克股价自 2 月高点以来已下跌 25%，原因是持续面临的经营压力。公司最近发布的财年第二季度财报也未达华尔街预期，全球同店销售下降了 1%。据 Benzinga Pro 数据显示，星巴克本周三股价收于 86.54 美元，跌幅为 0.40%；盘后继续下跌 0.12% 至 86.43 美元。年初至今，股价累计下跌 6.11%。

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