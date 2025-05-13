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三星Galaxy S25 Edge怎么样？握感轻薄，续航扰人

2025-05-13 09:40 · 稿源：站长之家

三星1

一旦纤薄的魅力消失，你就会开始担心电池续航……

三星表示，他们一直渴望打造一款超薄手机，但直到现在才得以在不牺牲核心功能的情况下实现这一目标。多年来，各大手机厂商纷纷涉足这一领域，并最终赢得了“全球最薄手机”的称号 —— 甚至在今年早些时候，Tecno 就推出了一款概念机，宣称其厚度仅为 5.75 毫米。

Galaxy S25 Edge 的厚度与之非常接近，厚度为 5.8 毫米，重量仅为 163 克。相比之下，iPhone 16 的厚度为 7.8 毫米，重量为 170 克 —— 两者之间的差异可能听起来不大，但需要注意的是，iPhone 16 的屏幕尺寸为 6.1 英寸、而Edge 的显示屏尺寸为 6.7 英寸，屏幕尺寸更大。与同尺寸的 Galaxy S25+ 相比，Edge 薄了 1.5 毫米，轻了 27 克。

如果不亲自体验，很难体会它轻薄的质感。三星表示，Edge 将在各大零售商和运营商门店配备全新、更轻的安全支架，以便感兴趣的买家可以更好地体验这款手机。

这款手机的边缘非常薄，可能会影响长时间握持，因为手指抓握的空间很小。时间会证明一切。但一旦纤薄的魅力消失，你就会开始担心电池续航。S25 Edge 的电池容量为 3900 毫安时，比尺寸较小的 Galaxy S25 少了 100 毫安时，但与如今尺寸相近的手机相比，这个容量小得有点可怜了。

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不过，三星表示，他们已经为优化显示屏的功耗做了大量工作，且凭借其内置的 3nm 骁龙8 Elite芯片组的有效性能，应该可以获得“全天”的电池续航。据称，这一续航时间超过了 Galaxy S24，而在三星的测试中，略逊于S25。在一般使用情况下，或许可以勉强维持一天的使用，但重度用户可能需要携带充电宝。

说实话，没有什么比手机轻薄化之后，还要让你不得不随身携带便携式充电器更糟糕的了。

值得注意的是，三星并没有使用硅碳电池技术，该技术可以在 OnePlus 13 等新设备中，以更薄的设计提供更密集的电池。

这是一个大问题：你想要一部轻薄的手机？还是一部稍厚一些、电池更强劲、可以使用两天的手机？

我敢打赌大多数人会说后者。

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三星表示，其研究发现，购买其 Ultra 手机的人觉得手机太大太重，但又不想缩小尺寸到 Galaxy S25+ 或 S25，因为他们不想失去一些功能。选择 Edge 意味着他们将拥有一部功能丰富的手机，遗憾的是，电池续航时间却是整个 Galaxy S25 系列中最差的。更令人费解的是，Edge 甚至不支持 S25 Ultra 的快速充电速度，有线充电功率为 25 瓦，无线充电功率为 15 瓦。

为了保持轻量化，S25 Edge 与 Ultra 一样，采用了钛金属边框。它使用的是康宁全新大猩猩陶瓷二代玻璃，与 Ultra 类似，但没有用于减少眩光的防反射涂层，这让 Edge 的玻璃厚度会稍微轻薄一些些。

另一个不同之处在于摄像头。它并非三星过去几年旗舰手机常见的三摄像头配置，而是双摄像头系统。它由一个 2 亿像素主摄像头和一个 12 亿像素超广角摄像头组成，并配备一个 12 亿像素自拍摄像头。虽然没有配备远摄变焦摄像头，但 2 倍变焦下可以获得“光学级”的图像质量，且 AI 增强变焦最 高可达 10 倍。

所有摄像头均支持自动对焦，因此可以使用微距模式用超广角镜头拍摄特写镜头，甚至自拍摄像头也拥有更宽的视野，可以将更多人纳入画面。三星很快指出，Galaxy S25 Ultra 的许多功能都包含在内，从 4K 120 帧/秒的视频录制（S25+ 和 S25 不支持）到 Log 格式拍摄，以便在剪辑室中更好地控制。

其他许多规格与 Galaxy S25 系列相当，包括 256 GB 起始存储空间、12 GB RAM 和Qi2 Ready 无线充电系统。这款手机还可以利用所有相同的Galaxy AI 功能，并将获得七年的软件更新。

尽管三星声称 Galaxy S25 Edge 不会妥协，但事实并非如此。它没有第三或第四个变焦摄像头，电池续航时间可能也无法与同尺寸的同类产品相提并论。但如果你偏爱大屏手机，但又讨厌随之而来的重量和负担，那么现在三星的产品线又为你带来了新的选择。

在苹果 9 月发布会之前，Galaxy S25 Edge 的表现如何值得关注。据传，苹果将在此次发布会上推出一款全新的 iPhone：iPhone 17 Air。泄露的消息显示，这款手机的厚度将达到 5.5 毫米，超越三星。iPhone 17 Air 的握持感可能同样令人惊叹，但其电池续航能力也可能会让人失望。

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