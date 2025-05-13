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ios18.5正式版发布，将紧急卫星功能扩展至iPhone 13

2025-05-13 09:22 · 稿源：站长之家

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站长之家(ChinaZ.com) 5月13日 消息:当地时间周一，苹果发布了 iOS 18.5 系统的正式版，初次将紧急卫星功能扩展至 iPhone 13 用户。在此之前，这项卫星功能仅供 iPhone 14 及之后更新的机型使用。

iPhone 的紧急卫星系统是为了在没有蜂窝信号或 Wi-Fi 的关键时刻使用，它可以让用户联系紧急服务、通过卫星发送短信、与紧急联系人共享信息或呼叫路边援助。

iOS 18.5 更新的重点是提供对运营商卫星服务的访问，例如 T-Mobile（带有 Starlink）的服务。用户可以在 iPhone“设置”下的“蜂窝”菜单中检查是否可以访问此功能。

救援人员表示，迄今为止，该功能已成功挽救了许多生命，包括帮助迷路和受伤的徒步旅行者、拯救遭受野火袭击的人们等等。

虽然向 iPhone 13 用户扩展卫星紧急服务是 iOS 18.5 最引人注目的新增功能，不过其他大量的小更新也让许多 iPhone 用户受益不少。

这包括为 Apple 的家长控制软件“屏幕使用时间”添加一项新功能，如果孩子正确输入家长密码以访问“屏幕使用时间”权限，该软件会提醒家长。

其他改进包括：邮件应用更新，现在您可以更轻松地以独立标签页的形式访问“所有邮件”类别；全新的骄傲节壁纸；以及在智能电视或联网设备上订阅 Apple TV 应用内容的便捷方式。此外，苹果还修复了 Apple Vision Pro 应用从 App Store 下载时启动黑屏的漏洞，以及 Siri 的其他漏洞、企业应用无法启动等问题。

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