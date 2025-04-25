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荣耀 Power 之后，国产旗舰手机将步入8000mAh时代

2025-04-25 14:29 · 稿源：站长之家

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近期，国产手机厂商在电池容量上的激烈竞争，在纷纷杀入 7000mAh+级别后，依旧没有满足，现在又开始进军 8000mAh 层级领域了。

业内人士透露，今年年底，将有一款 8000mAh+ 电池容量的、搭载高通骁龙旗舰平台（或为二代高通骁龙 8 至 尊版）的国产旗舰机将会上市。据供应链消息，小米 16 系列、荣耀 Magic 8 Pro、一加 14、iQOO 14、红魔 11 Pro 等手机预计都将搭载第二代高通骁龙 8 好版移动平台，电池容量也将达到 8000mAh。

甚至，8000mAh 只是一个开始，离将战场移至 10000mAh+ 级别电池估计也不远了。

今年以来，OPPO、vivo、小米、真我等国产手机厂商纷纷加入 7000mAh+ 电池战局。与此同时，荣耀Power 率先将战场推向 Next Level —— 即 8000mAh 层级电池，这也让“大容量电池”的趋势愈发明显。

在卷“大容量电池”的同时，快充技术也没有被落下。“大电池+闪充”的组合牌，也让原本就略显颓势的苹果更加“失势”了。再加上关税政策带来的种种影响，苹果公司面临的压力有多大不言而喻。

苹果若想继续在智能机行业保持领先地位，低下高傲的头颅，尽快跟上步伐，找到应对之策，方是正道。

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